Республиканцы получают большинство в Сенате США

Республиканская партия США получила большинство в Сенате – верхней палате Конгресса, свидетельствуют данные Fox News . Республиканцы получают 51 место, у демократов сейчас 43. Это может облегчить принятие законов, продвигаемых республиканцами.

Подробности

Республиканцы опережают демократов и в палате представителей. Они набирают 176 мест против 139, по данным Fox News. Для получения большинства в палате нужно 218 мест.

Если Дональд Трамп одержит победу на выборах, то с учетом контроля над Сенатом это облегчит принятие законов, продвигаемых Республиканской партией.

Контекст

До выборов преимущество в сенате было у демократов (51 место против 49), а республиканцы контролировали палату представителей (220 против 212), которую возглавляет представитель партии Майк Джонсон.

5 ноября в США прошли президентские выборы. По состоянию на момент написания новости Дональд Трамп побеждает в Пенсильвании, предусматривает по результатам подсчета NBC News. Это «шаткий штат» с наибольшим количеством голосов избирателей – 19. Для окончательной победы Трампу остается победить в любом из оставшихся четырех «фиолетовых штатов». Все о выборах в США читайте здесь: Камала Харрис или Дональд Трамп? В США выбирают следующего президента: главные события (обновляется).