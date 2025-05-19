Revolut планує інвестувати €1 млрд у Францію та подати заявку на отримання банківської ліцензії

Найбільший цифровий банк Європи Revolut, співзасновником якого є українець Влад Яценко , планує інвестувати понад €1 млрд ($1,1 млрд) у Францію та подати заявку на отримання місцевої банківської ліцензії, оскільки фінтех-компанія планує розширюватися по всій Європі, пише Bloomberg 19 травня.

Ключові факти

На бізнес-саміті Choose France, організованому президентом Емманюелем Макроном у Парижі 17 травня, фірма заявила, що відкриває в місті свою нову західноєвропейську штаб-квартиру, пообіцявши вкласти інвестиції протягом трьох років і найняти за цей період не менше 200 співробітників.

Компанія також повідомила, що перебуває в процесі подання заявки до французького банківського регулятора. Наглядовий орган підштовхує компанію отримати ліцензію для забезпечення кращого нагляду, оскільки значна частина її європейських роздрібних клієнтів знаходиться в країні, повідомило джерело.

Revolut налічує близько 300 співробітників у Франції та 5 млн клієнтів, що робить її найбільшим ринком фірми у Європейському союзі. Компанія розраховує на 10 млн користувачів до кінця 2026 року і ставить собі за мету подвоїти це число до 2030 року. Вона вже пропонує кредити, криптовалюту та торгівлю на своєму французькому ринку.

Revolut приваблює все більше користувачів у Європи, а за межами континенту компанія також придивляється до Азіатсько-Тихоокеанського регіону та Близького Сходу.

Отримавши торік обмежену ліцензію у Великій Британії, де має 11 млн клієнтів, компанія тепер активно домагається нових дозволів по всіх регіонах, і ще 10 заявок перебувають у процесі розгляду по всьому світу. Нещодавно вона отримала ліцензію на інструменти передплатних платежів (PPI) від центрального банку Індії. Revolut запустить свій мексиканський банк у найближчі місяці.

Контекст

Заснований в 2015 році і нещодавно оцінений приблизно $45 млрд, Revolut є одним з найбільших і швидкозростаючих підприємств у світі з 55 млн клієнтів по всьому світу.

Фінтех-стартап подав заявку на банківську ліцензію у Великій Британії в січні 2021 року. До цього Revolut отримав європейську банківську ліцензію від Банку Литви. Створені приблизно в один час зі стартапом Миколи Сторонського та Влада Яценка, необанки Starling та Monzo отримали банківську ліцензію у Великій Британії у перші роки існування, коли ще не мали мільйонів клієнтів.

Співзасновником Revolut є українець Влад Яценко, статки якого Forbes оцінює у $1,2 млрд. У серпні 2024-го компанія отримала нову оцінку у $45 млрд.

Компанія повідомила про £3,1 млрд ($4,1 млрд) загального доходу за минулий рік і приблизно 10 000 співробітників на кінець 2024 року. Більшість цього зростання відбулася, незважаючи на відсутність банківських ліцензій, що генеральний директор Нік Сторонський назвав помилкою.

Фірма підтвердила, що Вільнюс залишиться ключовою базою для європейської експансії Revolut, а плани зростання та продуктові лінійки, як і раніше, будуть привʼязані до її балтійського хабу.

Глобальна штаб-квартира фірми залишиться у Лондоні. Проте керівники, неодноразово попереджали, що вони віддали б перевагу Нью-Йорку для лістингу.