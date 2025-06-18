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Росія дронами знищила відділення «Нової пошти» у Запоріжжі

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Наслідки обстрілу /пресслужба «Нової пошти»

Наслідки обстрілу Фото пресслужба «Нової пошти»

Унаслідок російської атаки «шахедами» було знищено відділення «Нової пошти» в Запоріжжі, повідомила пресслужба компанії.

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Деталі 

  • Жоден із працівників компанії не постраждав. Пожежу вдалося ліквідувати.
  • «Нова пошта» вже почала зв’язуватися із клієнтами, чиї посилки перебували у відділенні.
  • Найближчим часом для відновлення роботи поруч із пошкодженою локацією буде встановлено мобільне відділення, зазначили в компанії.

Контекст 

У ніч із 17 на 18 червня (з 23:00) ворог здійснив атаку 58 ударними БПЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ) та Чауда (тимчасово окупована територія Криму), повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.  

Основні цілі атаки – Донецька, Дніпропетровська та Запорізька області.  

Відбиття повітряного нападу забезпечували зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.  

Станом на 08:30 протиповітряною обороною знищено 30 ворожих БПЛА типу Shahed (без урахування інших типів безпілотників) на сході та півночі країни. З них 12 збито вогневими засобами, а 18 – втрачено через локалізацію або подавлення засобами РЕБ.  

Зафіксовано влучання ворожих засобів повітряного нападу в 9 локаціях.

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