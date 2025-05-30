Підписка від 5 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Росія дронами знищила депо та відділення «Нової пошти» на Одещині (фото, відео)

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

В Ізмаїлі на Одещині через атаку російських «шахедів» вночі 30 травня було зруйновано депо та відділення «Нової пошти». Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії.

Оформлюйте передплату на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою, тепер зі знижкою 50%.

Деталі 

  • Жоден співробітник компанії не постраждав. Станом на 08:30 пожежу повністю ліквідовано.
  • «Нова пошта» заявила, що зв’язується з клієнтами, чиї посилки були знищені внаслідок атаки, для вирішення питань компенсації. 
  • Компанія вже працює над встановленням мобільного відділення, щоб жителі Ізмаїлу могли й надалі отримувати та відправляти посилки.
Росія дронами знищила депо та відділення «Нової пошти» на Одещині (фото, відео) /Фото 1

Наслідки атаки Фото: ДСНС

Росія дронами знищила депо та відділення «Нової пошти» на Одещині (фото, відео) /Фото 2

Наслідки атаки Фото: ДСНС

Росія дронами знищила депо та відділення «Нової пошти» на Одещині (фото, відео) /Фото 3

Наслідки атаки Фото: ДСНС

Попередній слайд
Наступний слайд

Контекст 

У ніч із 29 на 30 травня (з 22:50) ворог здійснив атаку 90 ударними БПЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами, запущеними з районів Міллерово, Орла, Шаталово, Курська, Приморсько-Ахтарська (РФ), а також двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької області (РФ), повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

Основними цілями удару були Харківська, Одеська та Донецька області.

Відбиття атаки забезпечували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), оператори безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 протиповітряна оборона знищила 56 ворожих БПЛА типу Shahed. З них 26 було збито вогневими засобами, а 30 – втрачено або подавлено засобами РЕБ на сході, півдні та півночі України. Зафіксовано влучання ворожих засобів у 12 локаціях.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні