В Ізмаїлі на Одещині через атаку російських «шахедів» вночі 30 травня було зруйновано депо та відділення «Нової пошти». Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії.

Деталі

Жоден співробітник компанії не постраждав. Станом на 08:30 пожежу повністю ліквідовано.

«Нова пошта» заявила, що зв’язується з клієнтами, чиї посилки були знищені внаслідок атаки, для вирішення питань компенсації.

Компанія вже працює над встановленням мобільного відділення, щоб жителі Ізмаїлу могли й надалі отримувати та відправляти посилки.

Наслідки атаки Фото: ДСНС Наслідки атаки Фото: ДСНС Наслідки атаки Фото: ДСНС Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

У ніч із 29 на 30 травня (з 22:50) ворог здійснив атаку 90 ударними БПЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами, запущеними з районів Міллерово, Орла, Шаталово, Курська, Приморсько-Ахтарська (РФ), а також двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької області (РФ), повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

Основними цілями удару були Харківська, Одеська та Донецька області.

Відбиття атаки забезпечували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), оператори безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 протиповітряна оборона знищила 56 ворожих БПЛА типу Shahed. З них 26 було збито вогневими засобами, а 30 – втрачено або подавлено засобами РЕБ на сході, півдні та півночі України. Зафіксовано влучання ворожих засобів у 12 локаціях.