РФ знищила ключовий енергооб’єкт у Херсоні, у місті можуть запровадити відключення

Російські війська зруйнували енергетичний об’єкт у Херсоні, що забезпечував місто електроенергією. Про це 23 квітня повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.
Подарунок для справжніх лідерок та лідерів
Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз
Деталі
- Зазначається, що об’єкт обстрілювали понад добу, удари тривають і досі. Військові відбивали атаки РФ всю ніч, але об’єкт було знищено, заявив Прокудін.
- За його словами, енергетики працюють над стабілізацією ситуації. Херсонців закликали до ощадливого споживання, можливі вимушені відключення електрики.
Контекст
Раніше Прокудін повідомляв, що за добу російські війська обстріляли 37 населених пунктів області, внаслідок чого 12 людей, зокрема дитина, отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Матеріали по темі
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.