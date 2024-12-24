Росія витратила на обстріли української енергетики у 2024 році $5,6 млрд – розрахунки Forbes

Масовані обстріли української енергетики у 2024 році обійшлися Росії в $5,6 млрд, згідно з розрахунками Forbes Ukraine, проведеними на основі даних Повітряних сил ЗСУ та аналізу відомих цін на точно таке або аналогічне озброєння. Детально про те, чому українській енергетиці вдалося вистояти, попри ці атаки, читайте у статті Forbes Ukraine .

Деталі

З початку 2024 року Росія влаштувала 12 масованих атак на українську енергетику.

Агресор випустив по українських енергообʼєктах 708 ракет і 839 дронів.

Внаслідок атак 22, 29 березня та 11 квітня ДТЕК втратив 80% своїх теплоелектростанцій, «Центренерго» – 100%, постраждала Дніпровська ГЕС. ППО під час цих атак збила понад 70% ракет і дронів.

Найбільше РФ витратила на атаку 26 серпня: 109 дронів і 127 ракет обійшлися у близько $1,3 млрд. Сили ППО тоді збили 102 ракети та 99 дронів. Значних пошкоджень зазнали підстанції «Укренерго» та інфраструктура підземних газових сховищ.

ППО протягом року втримала відсоток збиття на рівні понад 60% при тому, що Росія протягом року збільшила кількість засобів ураження вдвічі (22 березня ворог застосував 146 ракет і дронів, 13 грудня – 287).

Контекст

Обстрілювати енергетичну інфраструктуру України Росія почала 10 жовтня 2022 року. З того часу атаки з різною періодичністю зруйнували понад 9 ГВт генерації електроенергії. Крім того, 18 ГВт потужностей перебувають у російській окупації.

З червня до листопада 2024 року українські банки отримали заявки від бізнесу на кредитування проєктів із відновлення енергетичної інфраструктури на суму 68,6 млрд грн, з яких профінансовано 8,3 млрд грн, за інформацією Національного банку.