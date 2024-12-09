Зростання реальних зарплат сповільнюється через прискорення інфляції

Розмір середньомісячної зарплати в Україні у третьому кварталі 2024 року зріс на 22,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року і становив 21 946 грн. За 9 місяців цього року середня заробітна плата склала 20 592 грн, що на 22,2% більше, ніж торік. Про це повідомила Державна служба статистики.

Деталі

Згідно розрахунків Forbes, зростання реальних зарплат у ІІІ кварталі сповільнилося до 14,1% у річному вимірі після 17,6% у ІІ кварталі

зарплат у ІІІ кварталі сповільнилося до 14,1% у річному вимірі після 17,6% у ІІ кварталі Сповільнення динаміки реальних зарплат зумовлено прискоренням споживчої інфляції в Україні. Якщо у ІІ кварталі зростання споживчих цін за офіційною статистикою становило лише 3,8% у річному вимірі, то у ІІІ кварталі воно прискорилося до 7,2%, а у ІV кварталі очікується близьким вже до 10,5%, із перспективою подальшого прискорення.

Найбільше зарплати зросли у сфері інформації та телекомунікацій, де середня зарплата в ІІІ кв. становила 52 589 грн, що на 40,1% перевищує показники відповідного періоду минулого року. Ця галузь також зберігає першість за абсолютним рівнем зарплат.

Одними з найнижчих залишаються зарплати у сфері освіти (середнє значення у ІІІ кварталі 14 216 грн), які до того ж проявляють дуже повільне зростання: лише на 16,7%.

Всі наведені вище показники зарплат наведено до утримання податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

Контекст

У першому кварталі 2024 року середня заробітна плата в Україні зросла на 22,5% у порівнянні з тим же періодом минулого року, досягнувши 18 903 грн. У другому кварталі цей показник продовжив зростання, збільшившись на 22,1% і сягнувши 20 964 грн.

Український бізнес під час війни стикається зі значними кадровими викликами. Основними проблемами є дефіцит кадрів, спричинений міграцією та мобілізацією, зростаюча конкуренція за працівників і зниження продуктивності праці. Однак ці фактори також сприяли позитивним змінам: Національний банк покращив прогноз рівня безробіття на 2024 рік, знизивши його з 16,2% до 14,2%.

Найгостріше кадровий дефіцит відчувають галузі, де традиційно працює більшість чоловіків, такі як будівництво, транспорт і добувна промисловість. Підприємства в цих секторах найчастіше називали мобілізацію основною причиною нестачі персоналу та відзначали її значний негативний вплив на свої операційні показники.

З 1 грудня 2024 року набув чинності Закон 4015-IX (№11416-д), який передбачає підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%, за винятком військовослужбовців. Збір буде обовʼязковим і для фізичних осіб-підприємців.