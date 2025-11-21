Доларові облігації України зростають третій день поспіль, тоді як акції європейських оборонних компаній падають, після того як президент Володимир Зеленський погодився працювати над мирним планом, підготовленим США та Росією. Про це пише Bloomberg 21 листопада.

Деталі

Безкупонна облігація з терміном погашення в 2035 році подорожчала більш ніж на 2 центи за долар – до близько 53 центів, досягнувши найвищого рівня з кінця серпня.

Декілька доларових цінних паперів України увійшли до числа найкращих за результативністю серед інструментів країн, що розвиваються.

Європейські оборонні акції у п’ятницю різко знизилися після заяви президента України Володимира Зеленського про готовність працювати над мирним планом, розробленим Сполученими Штатами та Росією, а також про очікування найближчим часом переговорів із Дональдом Трампом щодо цих пропозицій.

Одночасно падають котирування нафтових компаній, тоді як авіаперевізники та окремі хімічні компанії отримують підтримку. Портфель оборонних акцій від Goldman Sachs втратив до 5,4%, хоча з початку року все ще зберігає приріст близько 80%. Серед найбільших втрат: акції Rheinmetall втратили 7,6% вартості; Hensoldt – 8%; Renk – 11%; Leonardo – 5,9%.

Європейський енергетичний індекс просів на 3,2% і став найгіршим сектором дня через падіння цін на нафту на тлі новин про можливий прогрес у мирних переговорах.

Контекст

19 листопада низка західних ЗМІ повідомила, що чинні та колишні високопосадовці США і Росії спільно підготували проєкт мирного плану для припинення війни Росії проти України. Детальніше про цей план читайте тут.

Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що будь-яка мирна угода матиме шанс на успіх лише за умови підтримки з боку Європи та України.

«Ми, європейці, завжди виступали за міцний, стійкий і справедливий мир. Ми вітаємо всі зусилля, які наближають цю мету. Але для того щоб будь-який план запрацював, він обов’язково має бути прийнятним і для України, і для Європи. Українці та європейці повинні його схвалити», – наголосила Каллас.

У Білому домі зберігають обережний оптимізм і розраховують узгодити загальні рамки завершення війни в Україні ще до кінця листопада.

Президент Володимир Зеленський уже офіційно отримав від американської сторони текст пропозицій і найближчим часом має обговорити їх безпосередньо з Дональдом Трампом.