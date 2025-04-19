Росія оголосила «великоднє перемирʼя». Зеленський відреагував (оновлено)

Президент Росії Володимир Путін оголосив «великоднє перемирʼя», повідомила пресслужба Кремля 19 квітня. Російська сторона анонсувала призупинення всіх бойових дій до 00.00 21 квітня. Оновлено . За словами президента Володимира Зеленського, чергова атака РФ дронами показує «справжнє ставлення Путіна до Великодня і до життів людей».

Ключові факти

«Російська сторона зупиняє всі бойові дії з 18.00 19 квітня до 00.00 21 квітня», – сказано у повідомленні.

Зазначається, що Путін у ході зустрічі в Кремлі заслухав доповідь начальника Генерального штабу ЗС РФ Валерія Герасимова про ситуацію на фронті.

«Керуючись гуманітарними міркуваннями, сьогодні з 18 години до 00.00 з неділі на понеділок російська сторона оголошує великоднє перемирʼя. Наказую на цей період зупинити усі бойові дії. Виходимо з того, що українська сторона наслідуватиме наш приклад», – повідомив Путін.

Водночас він додав, що війська РФ «мають бути готові до відбиття можливих порушень перемирʼя та провокацій з боку супротивника, будь-яких його агресивних дій».

Оновлено . Президент Володимир Зеленський прокоментував заяву Путіна про перемирʼя.

. Президент Володимир Зеленський прокоментував заяву Путіна про перемирʼя. «Щодо чергової спроби Путіна пограти з життями людей – зараз територією України шириться повітряна тривога. О 17:15 у нашому небі зафіксовані російські ударні дрони. Українська ППО та авіація вже почали працювати на захист. «Шахеди» в нашому небі – це справжнє ставлення Путіна до Великодня і до життів людей», – написав він.

Контекст

11 квітня Дональд Трамп у дописі на платформі Truth Social заявив, що Росія повинна активніше діяти для досягнення припинення вогню.

Трамп розчарований діями Володимира Путіна, вважаючи, що той свідомо гальмує переговори, пише Fox News.

18 квітня в Білому домі Трамп виявив нетерпіння, заявивши, що, хоча він і сподівається, що обидві сторони погодяться на перехід до припинення вогню, США готові відступити, якщо відчують, що жодна зі сторін не буде прихильна до цього процесу.