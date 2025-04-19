Трамп допустив вихід США із переговорів про завершення війни в Україні і назвав умову

Президент США Дональд Трамп заявив, що США вийдуть із переговорного процесу щодо врегулювання війні Росії проти України, якщо сторони «ускладнюватимуть» завершення війни. Про це він сказав журналістам у Білому Домі, пише «Інтерфакс-Україна» 18 квітня.

Ключові факти

«Ми відступимо, якщо сторони ускладнюватимуть завершення війни в Україні, але сподіваюся, що до цього не дійде… У нас є справді гарний шанс досягти угоди між Росією та Україною», – сказав він.

Він заявив, що американська влада хоче якомога швидше одержати мирну угоду щодо України.

«У нас немає конкретної кількості днів на це завдання. Але ми хочемо зробити все це швидко», – сказав президент США.

Він додав, що скоро стане зрозуміло, чи не «тягне час» Росія щодо врегулювання, та наголосив, що Вашингтон хоче завершення війни, і додав, що, на його думку, «є хороші шанси розвʼязати проблему».

«Якщо з якихось причин одна з двох сторін дуже ускладнить це (мирний процес. – Ред.), ми просто скажемо: «Ви дурні, ви дурні, ви жахливі люди». І ми просто вмиємо руки. Але, сподіваюся, нам не доведеться цього робити», – цитує Трампа «Європейська правда».

Після цього Трамп сказав, що підтримує слова держсектераря Марко Рубіо, і США «не збираються терпіти» затягування мирних зусиль. «Але я думаю, що у нас є всі шанси вирішити цю проблему», – зазначив президент.

Трамп вважає, що і Україна, і Росія виявляють бажання «покласти край» війні. Він відкинув припущення, що Росія обманює його в межах цих «мирних зусиль».

«Ні, ніхто мене не дурить. Я намагаюся допомогти. Ви знаєте, це була війна Байдена… Це не війна Трампа. Це війна, якої не повинно було бути», – зазначив Трамп.

Контекст

11 квітня Дональд Трамп у дописі на платформі Truth Social заявив, що Росія повинна активніше діяти для досягнення припинення вогню.

Трамп розчарований діями Володимира Путіна, вважаючи, що той свідомо гальмує переговори, пише Fox News. Білий дім, за даними каналу, розглядає введення суворих санкцій проти російського «тіньового флоту». Раніше Трамп зазначав, що може запровадити мита до 500% для країн, які купують російську нафту.

14 квітня Трамп звинуватив Володимира Зеленського та свого попередника Джо Байдена у розв’язанні війни. Того самого дня він додав, що конфлікт в Україні став наслідком «некомпетентності» трьох лідерів, додавши до цього списку президента РФ Володимира Путіна.

Низка високопосадовців адміністрації США, зокрема держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник по Україні Кіт Келлог, рекомендують Трампу з обережністю ставитися до заяв РФ про готовність до миру, вказуючи на відсутність у Путіна щирого бажання припинити бойові дії.

17 квітня США надали союзникам пропозиції щодо укладання мирної угоди між Росією та Україною, включаючи перелік умов припинення бойових дій та помʼякшення санкцій проти Москви у разі тривалого припинення вогню, писало агентство Bloomberg із посиланням на джерела. Пропозиція США фактично заморозить війну, а українські території, які зараз окуповані Росією, залишаться під контролем Москви, заявили джерела. За їхніми словами, прагнення України вступити до НАТО також будуть зняті з порядку денного.