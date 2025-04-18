США пропонують помʼякшити санкції проти Росії у рамках мирної угоди з Україною. Bloomberg дізнався деталі плану

США надали союзникам пропозиції щодо укладання мирної угоди між Росією та Україною, включаючи перелік умов припинення бойових дій та помʼякшення санкцій проти Москви у разі тривалого припинення вогню, пише Bloomberg із посиланням на джерела. За словами європейських чиновників, основні положення плану США були оприлюднені на зустрічах у Парижі 17 квітня.

Ключові факти

Пропозиція США фактично заморозить війну, а українські території, які зараз окуповані Росією, залишаться під контролем Москви, заявили джерела.

За їхніми словами, прагнення України вступити до НАТО також будуть зняті з порядку денного.

Паризькі переговори включали зустріч президента Франції Емманюеля Макрона та спецпредставника США Стіва Віткоффа, а також обговорення між держсекретарем Марком Рубіо та радниками з національної безпеки та переговорниками з Франції, Німеччини, Великої Британії та України.

Американські чиновники заявили, що хочуть досягти повного припинення вогню протягом кількох тижнів. Союзники знову зберуться у Лондоні наступного тижня, щоб продовжити обговорення.

Один із чиновників заявив, що плани, які необхідно додатково обговорити з Києвом, не призведуть до остаточного врегулювання і що європейські союзники не визнають окуповані території російськими. Чиновники наголосили, що переговори будуть безглуздими, якщо Кремль не погодиться припинити бойові дії, і що надання Україні гарантій безпеки для забезпечення того, щоб будь-яка угода зберігалася, має важливе значення.

18 квітня Рубіо заявив, що гарантії безпеки є законним бажанням з боку України, але переговорники поки що не дійшли до такого рівня конкретики. «Кожна суверенна нація на Землі має право на самооборону. Україна матиме право на самооборону та на укладення будь-яких угод, які вона захоче укласти на двосторонній основі з різними країнами», – сказав він.

Київ уже погодився на припинення вогню, і його позиція полягає в тому, що Москва має погодитися на нього, перш ніж обговорювати інші питання, сказало джерело, знайоме із ситуацією. За його словами, у Парижі завдання української делегації було обговорити, як контролюватиметься припинення вогню, а також миротворчий контингент.

Контекст

11 квітня Дональд Трамп у дописі на платформі Truth Social заявив, що Росія повинна активніше діяти для досягнення припинення вогню.

Трамп розчарований діями Володимира Путіна, вважаючи, що той свідомо гальмує переговори, пише Fox News. Білий дім, за даними каналу, розглядає введення суворих санкцій проти російського «тіньового флоту». Раніше Трамп зазначав, що може запровадити мита до 500% для країн, які купують російську нафту.

14 квітня Трамп звинуватив Володимира Зеленського та свого попередника Джо Байдена у розв’язанні війни. Того самого дня він додав, що конфлікт в Україні став наслідком «некомпетентності» трьох лідерів, додавши до цього списку президента РФ Володимира Путіна.

Низка високопосадовців адміністрації США, зокрема держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник по Україні Кіт Келлог, рекомендують Трампу з обережністю ставитися до заяв РФ про готовність до миру, вказуючи на відсутність у Путіна щирого бажання припинити бойові дії.