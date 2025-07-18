Через атаку російських «шахедів» в ніч на 18 липня було пошкоджено відділення №9 у Слов’янську. Про це повідомили у пресслужбі «Нової пошти».

Деталі

У компанії уточнили, що наразі відділення працює в обмеженому режимі, надаючи лише послуги видачі посилок. Доступ клієнтів до приміщення обмежено через значні пошкодження будівельних конструкцій.

Під час атаки ніхто з працівників чи клієнтів не постраждав, оскільки відділення було зачинене, повідомили у «Новій пошті». Усі посилки залишилися неушкодженими. Відправлення, які прямують до цього відділення, перенаправляються до відділення №1 у Слов’янську.

На місці триває розбір завалів, оцінюється стан приміщення, а також проводяться першочергові роботи з укріплення. У компанії зазначили, що вже працюють над відновленням повноцінної роботи відділення в іншому приміщенні неподалік.

У пресслужбі «Нової пошти» запевнили, що затримок із доставкою не буде. Компанія активно контактує з клієнтами, надаючи всю необхідну інформацію щодо їхніх відправлень.

Наслідки обстрілу Фото: «Нова пошта» Наслідки обстрілу Фото: «Нова пошта» Наслідки обстрілу Фото: «Нова пошта» Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

У ніч на 18 липня (з 21:30 17 липня) ворог здійснив атаку 35 ударними БПЛА типу «шахед» та безпілотниками-імітаторами різних типів із районів Міллерово та Приморсько-Ахтарськ (РФ), з яких 29 були «шахедами», повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

Основний удар був спрямований на прифронтові території сходу України. Відбиття атаки забезпечували зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними на 08:30 протиповітряною обороною знищено 11 ворожих БПЛА типу «шахед» на півночі та сході країни. Також 6 дронів-імітаторів втрачено/придушено засобами РЕБ. Зафіксовано влучання 18 БПЛА у 5 локаціях, уламки збитих дронів упали у 2 локаціях.