«Нова пошта» вивчає роботу близько 7000 офісних працівників, половина з яких буде переведена «ближче до посилок» чи звільнена, щоб створювати більше цінності для клієнта, повідомив співвласник компанії Володимир Поперешнюк в інтерв’ю Forbes Ukraine .

Деталі

За його словами, компанія нікого не скорочує. «Ми всіх запрошуємо, йдіть у відділення, працюйте, будь ласка», – зазначив він.

«Вони переходять в підрозділи, де створюється цінність», – пояснив Поперешнюк.

Збільшується кількість посилок, тому що більше людей обслуговують клієнтів. «Коли люди з офіса переходять в торговий зал, це означає, що буде більше продажів, буде краще обслуговування», – додав співвласник НП.

За його словами, умови роботи в компанії будуть покращені. «Розвиватимемо карʼєрне зростання. У майбутньому плануємо робити офіс більш інтернаціональним, щоб у нас працювали люди зі всього світу», – додав він.

Контекст

1 лютого в «Новій пошті» стартувала реформа оптимізації бізнес-процесів, натхненна DOGE Ілона Маска. В НП вона отримала назву Nova IDEA, каже Поперешнюк.

У результаті реформи половина з 7000 офісних працівників групи можуть втратити роботу чи перейти ближче до посилок.

За три роки війни виторг групи Nova зріс удвічі, до 54,25 млрд грн. Чистий прибуток в середньому зростав на третину щороку, але у 2024-му – на 11%, до 3,81 млрд грн.

Перший квартал 2025-го – один із найгірших за час війни – прибуток впав на 21% порівняно з результатами січня-березня 2024-го, до 568 млн грн. Виторг за квартал зріс на 20,7%, до 14,33 млрд грн.

Чому «Новій пошті» знадобилась оптимізація штату? Читайте – в інтервʼю співвласника компанії Володимира Поперешнюка