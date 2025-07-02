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«Створюється цінність». Поперешнюк пояснив, чому «Нова пошта» скорочує офісних працівників

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

1 хв читання

Володимир Поперешнюк /Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

Поперешнюк пояснив, чому «Нова пошта» переводить близько половини офісного персоналу ближче до посилок або звільняє Фото Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

«Нова пошта» вивчає роботу близько 7000 офісних працівників, половина з яких буде переведена «ближче до посилок» чи звільнена, щоб створювати більше цінності для клієнта, повідомив співвласник компанії Володимир Поперешнюк в інтерв’ю Forbes Ukraine.

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Деталі

  • За його словами, компанія нікого не скорочує. «Ми всіх запрошуємо, йдіть у відділення, працюйте, будь ласка», – зазначив він.
  • «Вони переходять в підрозділи, де створюється цінність», – пояснив Поперешнюк.
  • Збільшується кількість посилок, тому що більше людей обслуговують клієнтів. «Коли люди з офіса переходять в торговий зал, це означає, що буде більше продажів, буде краще обслуговування», – додав співвласник НП.
  • За його словами, умови роботи в компанії будуть покращені. «Розвиватимемо карʼєрне зростання. У майбутньому плануємо робити офіс більш інтернаціональним, щоб у нас працювали люди зі всього світу», – додав він.

Контекст

1 лютого в «Новій пошті» стартувала реформа оптимізації бізнес-процесів, натхненна DOGE Ілона Маска. В НП вона отримала назву Nova IDEA, каже Поперешнюк.

У результаті реформи половина з 7000 офісних працівників групи можуть втратити роботу чи перейти ближче до посилок. 

За три роки війни виторг групи Nova зріс удвічі, до 54,25 млрд грн. Чистий прибуток в середньому зростав на третину щороку, але у 2024-му – на 11%, до 3,81 млрд грн.

Перший квартал 2025-го – один із найгірших за час війни – прибуток впав на 21% порівняно з результатами січня-березня 2024-го, до 568 млн грн. Виторг за квартал зріс на 20,7%, до 14,33 млрд грн.

Чому «Новій пошті» знадобилась оптимізація штату? Читайте – в інтервʼю співвласника компанії Володимира Поперешнюка

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