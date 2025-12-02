Морський експорт російської сирої нафти з портів Балтійського моря у листопаді зменшився на 15% порівняно з жовтнем. Це перший помітний наслідок санкцій адміністрації Трампа проти «Лукойла» та «Роснефти», повідомив керівник моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.

Деталі

За його даними, у листопаді з балтійських портів було відвантажено 10,104 млн тонн сирої нафти – на 1,78 млн тонн менше, ніж у жовтні, коли зафіксували рекордні 11,886 млн тонн. Кількість танкерів також скоротилася: з 99 до 87, і більшість із них – 75 суден – на момент оприлюднення статистики ще були в рейсах.

Клименко назвав це «ефектом першого переляку» після введення санкцій і зазначив, що робити остаточні висновки зарано – ситуацію варто оцінювати за підсумками грудня. Він додав, що найбільше падіння 31% відбулося в перші десять днів дії обмежень, але згодом російські компанії почали адаптуватися.

Балтійський напрямок залишається ключовим для морського експорту російської нафти – на нього припадає 50–60% усіх відвантажень.

Контекст

Ціна російської нафти Urals впала до найнижчого рівня з березня 2023 року. Падіння спричинило різке зменшення попиту після того, як адміністрація Дональда Трампа запровадила санкції проти «Роснефти» та «Лукойла». У результаті вартість Urals для Індії, головного покупця, просіла, а фрахтові ставки на супертанкери на ключових маршрутах різко зросли.

Індійським нафтопереробним заводам зараз пропонують Urals із найбільшим за останні два роки дисконтом – близько мінус $7 за барель до Dated Brent. До санкцій знижка становила орієнтовно $3.

Одночасно підвищений попит на альтернативну нафту з Близького Сходу та США розігнав добові ставки на VLCC до максимуму з 2020 року – майже $137 000 на добу, що на 576% вище, ніж на початку 2025-го.