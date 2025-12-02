Морський експорт російської сирої нафти з портів Балтійського моря у листопаді зменшився на 15% порівняно з жовтнем. Це перший помітний наслідок санкцій адміністрації Трампа проти «Лукойла» та «Роснефти», повідомив керівник моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- За його даними, у листопаді з балтійських портів було відвантажено 10,104 млн тонн сирої нафти – на 1,78 млн тонн менше, ніж у жовтні, коли зафіксували рекордні 11,886 млн тонн. Кількість танкерів також скоротилася: з 99 до 87, і більшість із них – 75 суден – на момент оприлюднення статистики ще були в рейсах.
- Клименко назвав це «ефектом першого переляку» після введення санкцій і зазначив, що робити остаточні висновки зарано – ситуацію варто оцінювати за підсумками грудня. Він додав, що найбільше падіння 31% відбулося в перші десять днів дії обмежень, але згодом російські компанії почали адаптуватися.
- Балтійський напрямок залишається ключовим для морського експорту російської нафти – на нього припадає 50–60% усіх відвантажень.
Контекст
Ціна російської нафти Urals впала до найнижчого рівня з березня 2023 року. Падіння спричинило різке зменшення попиту після того, як адміністрація Дональда Трампа запровадила санкції проти «Роснефти» та «Лукойла». У результаті вартість Urals для Індії, головного покупця, просіла, а фрахтові ставки на супертанкери на ключових маршрутах різко зросли.
Індійським нафтопереробним заводам зараз пропонують Urals із найбільшим за останні два роки дисконтом – близько мінус $7 за барель до Dated Brent. До санкцій знижка становила орієнтовно $3.
Одночасно підвищений попит на альтернативну нафту з Близького Сходу та США розігнав добові ставки на VLCC до максимуму з 2020 року – майже $137 000 на добу, що на 576% вище, ніж на початку 2025-го.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.