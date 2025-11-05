Росія й Туреччина обговорюють продовження двох ключових контрактів між «Газпромом» і Botas на постачання газу трубопроводами, прагнучи зберегти річні обсяги на рівні близько 22 млрд кубометрів. Про це 5 листопада пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Деталі

Чинні угоди, що охоплюють сумарно до 21,75 млрд кубометрів на рік, завершуються 31 грудня 2025 року.

На тлі тиску США скоротити закупівлі російської енергії, що фінансує війну в Україні – зокрема після санкцій проти найбільших нафтових компаній РФ і скорочення Туреччиною імпорту сирої нафти – Анкара чинить опір обмеженням щодо трубопровідного газу. Водночас нові контракти на СПГ, зокрема зі США, і зростання видобутку на Чорному морі можуть призвести до надлишку газу.

Туреччина – четвертий за величиною газовий ринок Європи – майже повністю залежить від імпорту. Окрім Росії, значні обсяги постачають Іран та Азербайджан. Завдяки стратегічному становищу та статусу ключового покупця Анкара має сильні переговорні позиції й, імовірно, прагнутиме отримати знижки під час оновлення контрактів, пише видання.

Контекст

Для «Газпрому» турецький ринок залишається життєво важливим. Після початку повномасштабної війни в Україні та різкого скорочення постачань до Європи (через диверсифікацію джерел країнами ЄС) Туреччина стала другим за величиною покупцем російського трубопровідного газу після Китаю. За розрахунками Bloomberg на основі даних турецького регулятора EMRA, у 2024 році «Газпром» експортував до Туреччини 21,6 млрд кубічних метрів газу. Ці обсяги суттєво підтримали фінансові показники російської компанії в умовах втрати європейського ринку.

Для порівняння: обсяги російського газу, що припинили транзит через Україну до Європи зранку 1 січня 2025 року, перевищували 15 млрд кубічних метрів на рік – значно менше, ніж потенційні постачання до Туреччини.