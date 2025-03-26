Обвал постачань і діра у $179 млрд до 2034-го. FT дізналося про наслідки для «Газпрому» від втрати європейського ринку

Цього року загальний обсяг поставок «Газпрому» до Європи та Туреччини скоротиться більш ніж у пʼять разів порівняно з рівнем 2019 року і впаде до 47 млрд кубометрів, а у 2034 році – до 34 до млрд кубометрів, йдеться у презентації «Газпрому», з якою ознайомилося видання Financial Times . Водночас дефіцит у бюджеті компанії до 2034 року сягне 15 трлн рублів (майже $179 млрд по теперішньому курсу).

Ключові факти

Після багатьох років отримання вигоди зі своєї монополії на експорт російського трубопровідного газу «Газпром» насилу оговтується від рекордних збитків після того, як повномасштабне вторгнення в Україну зруйнувало його бізнес-модель.

Згідно з презентацією «Газпрому», підготовленою минулого року і з якою ознайомилося FT, грошовий потік компанії буде негативним, до 2034 року дефіцит становитиме 15 трлн рублів.

Інфографіка: Financial Times

У документі під назвою «Трансформація Газпрому» висвітлюються основні проблеми: від порушених ланцюжків постачання та ослаблених контрактів до обмеженого доступу до європейського ринку, на якому «Газпром» раніше домінував.

Тепер компанія має намір обʼєднати розрізнені підрозділи «Газпрому» в «єдину вертикально-інтегровану компанію». Це включає посилення контролю над «Газпром нафтою». У презентації також пропонується скоротити витрати — від витрат на відрядження та оренду офісів до звʼязків з урядом — і позбутися непрофільних активів, включаючи продаж частини або всієї мережі заправок метановим паливом «Газпрому». У лютому Газпром публічно виставив на продаж кілька будівель.

Визнання «Газпромом» необхідності адаптації наголошує, наскільки сильно звалився один із стовпів російської економіки. Пропонується й найбільше скорочення персоналу історії компанії. Після двох десятиліть розширення необхідно скоротити 1600 робочих місць – трохи менше 40%.

Наразі «Газпром» докладає всіх зусиль для відновлення свого статусу. Єдиний можливий спосіб замінити втрачений основний ринок — перенаправити газ із родовищ, які колись постачали газ до Європи до Китаю через трубопровід «Сила Сибіру-2». За словами двох джерел, «Газпром» навіть висував нетрадиційні ідеї щодо збільшення доходів, наприклад, перевести російські потяги далекого сполучення на газ.

Щоб утримати «Газпром» на плаву втрутилася і держава. Минулого року уряд скасував щорічний податок у розмірі 600 млрд рублів для «Газпрому», пославшись на необхідність «підтримати інвестиції».

Для того, щоб повністю відновити фінансову стабільність, «Газпрому» потрібна кардинальна зміна політики Заходу — сценарій, який здається дедалі ймовірнішим, оскільки президент США Дональд Трамп наполягає на припиненні війни, стверджує видання.

Контекст

Монополія «Газпрому» побудована на простій умові: качати дешевий газ за високою ціною до Європи та спрямовувати прибуток на внутрішні та геополітичні амбіції Кремля. Напередодні вторгнення 2022 року «Газпром» почав скорочувати постачання до Європи, привласнюючи прибуток, оскільки ціни на газ досягли рекордних рівнів. Після цього «Газпром» продовжував скорочувати постачання до Європи під приводом затримок із ремонтом обладнання.

Однак залежність країн ЄС від російського газу спочатку означала, що «Газпрому» вдалося уникнути серйозних санкцій, навіть незважаючи на те, що Кремль використав постачання газу з політичною метою.

Ситуація змінилася у вересні 2022 року, після вибухів на «Північному потоці», трубопровідного маршруту Росії до Європи дном Балтійського моря. Вибухи прискорили зусилля Європи щодо припинення залежності від російського газу, при цьому частка імпорту трубопроводом із цієї країни впала до 11,2% у 2024 році з 40% до війни, залишивши бізнес-модель «Газпрому» у руїнах.

«Газпром нафта» тим часом адаптувалася до цінової межі G7 на експорт нафти і виграла від високих цін. У 2023 році компанія отримала прибуток у розмірі 641 млрд руб., тоді як «Газпром» повідомив про майже такий же обсяг збитків (629 млрд руб.) — найгірший рік у сучасній історії. В результаті частка «Газпром нафти» у прибутку групи до вирахування відсотків, податків, зносу та амортизації (EBITDA) майже подвоїлася та становила 75%.

17 березня компанія повідомила про збиток у розмірі 1,08 трлн руб. за 2024 рік за російськими стандартами бухгалтерського обліку, які охоплюють лише її основний газовий бізнес, — найгірший результат у її сучасній історії. Компанія ще не опублікувала міжнародний фінансовий звіт, який включає результати дочірніх компаній.