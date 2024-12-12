Росія уклала найбільшу енергетичну угоду з Індією на постачання нафти – Reuters

Російська державна нафтова компанія «Роснефть» уклала історичну угоду з індійським приватним нафтопереробним заводом Reliance на постачання майже 500 000 барелів нафти на добу, що стане найбільшим енергетичним контрактом між двома країнами. Про це 12 грудня пише Reuters посилаючись на джерела знайомі з угодою.

Деталі

10-річна угода, яка оцінюється в $13 млрд на рік за поточними цінами, становить 0,5% світового постачання нафти. Вона зміцнить енергетичні зв’язки між Індією та Росією, якій ускладнено доступ до західних ринків через санкції, запроваджені через війну в Україні.

Нафта з Росії складає понад третину енергетичного імпорту Індії, яка стала найбільшим покупцем російської нафти після того, як Європейський Союз обмежив її імпорт.

В рамках угоди компанії щороку коригуватимуть ціни та обсяги постачання з урахуванням коливань на нафтових ринках. «Роснефть» постачатиме до 21 вантажу на місяць розміром «Афрамакс» (від 80 000 до 100 000 тонн), а також три вантажі мазуту по 100 000 тонн кожен.

Ця угода забезпечить близько половини морського експорту нафти «Роснефть» з російських портів, що обмежить пропозицію для інших трейдерів і посередників.

Контекст

Індійські нафтопереробні заводи працюють на повну потужність, переробляючи російську нафту для подальшого експорту на захід. Це дозволяє Росії обходити санкції G7, а імпорт нафти з РФ до Індії зріс на 900% порівняно з довоєнним періодом, досягнувши 82 млн тонн у 2023 році. Індія стала важливим нафтопереробним хабом для російської сировини, більша частина якої постачається за допомогою «тіньового» флоту, що фактично фінансує російське вторгнення в Україну.

Значно зріс також експорт російської нафти до Китаю, який у 2023 році отримав 107 млн тонн, порівняно з 80 млн тонн у 2021 році. Як результат, на Індію та Китай тепер припадає 78% російського нафтового експорту, порівняно з лише 32% три роки тому.

Індія продовжує закуповувати російську нафту, орієнтуючись на економічну вигоду. Міністр нафти Хардіп Сінгх Пурі зазначив, що Індія готова купувати нафту за найнижчими цінами у будь-якого постачальника. Він також додав, що європейські країни та японські компанії продовжують купувати російський газ, що свідчить про широку підтримку таких практик на міжнародному рівні.

Індія залишається одним із найбільших світових споживачів енергії, імпортуючи 88% своїх нафтових потреб. Прогнозується подальше зростання попиту на енергоресурси, зокрема через збільшення використання природного газу та відновлюваних джерел енергії. Індія, з річною потужністю переробки нафти близько 252 млн тонн, має амбіції розширити ці потужності. Однак високі ціни на скраплений газ після початку війни в Україні сповільнили перехід на природний газ. Міністр Пурі заявив, що план зростання частки газу в енергобалансі з 6% до 15% до 2030 року буде реалізований лише за умови стабілізації та зниження цін на газ.