Індія прагне збільшити операції з Росією в рупіях на тлі нарощування торгівлі

Індія прагне, щоб більше торгових операцій із Росією здійснювалося в рупіях, оскільки її торгівля з Москвою різко зросла до $66 млрд, пише Bloomberg. Індійський уряд очікує, що до 2030 року обсяг торгівлі зросте до $100 млрд.
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Ключові факти
- Розрахунки в місцевій валюті з деякими партнерами, такими як Росія, допоможуть Нью-Делі знизити залежність від долара та частково захистити свою економіку від глобальних потрясінь. Однак поки що ці зусилля не дали бажаних результатів.
- «Взаємні розрахунки з торгівлі в національних валютах мають велике значення», – заявив міністр закордонних справ Субрахманіям Джайшанкар на бізнес-форумі в Мумбаї, в якому взяв участь перший віцепремʼєр Росії Денис Мантуров.
- За даними міністерства торгівлі, за останні три роки обсяг торгівлі між союзниками зріс у пʼять разів, оскільки Індія купувала російську сиру нафту, тоді як більшість інших країн відмовлялися від барелів останньої після вторгнення в Україну.
- «Наш двосторонній товарообіг сьогодні становить $66 млрд, – сказав Джайшанкар. – Це робить мету в $100 млрд до 2030 року більш ніж реалістичною».
- За даними уряду, Індія має величезний торговий дефіцит з Росією у розмірі $57 млрд, що означає, що вона купує у Москви більше, ніж постачає. Це залишає Росії більше індійських рупій, ніж їй потрібно для покупки таких товарів, як електроніка, ліки, морепродукти та сталь із цієї країни.
- «Однак торговий баланс потребує термінового виправлення, оскільки він надто однобічний», – сказав Джайшанкар, закликавши Росію послабити «нормативні перешкоди», щоб допомогти збільшити постачання з Індії.
- Росія хоче диверсифікувати торгівлю з Індією за рахунок збільшення частки несировинних та високотехнологічних товарів, таких як «безпілотні технології» та відновлювані джерела енергії, заявив Мантуров на тому ж заході.
Контекст
Індія має теплі відносини з Росією, яка протягом десятиліть є її основним постачальником зброї, а премʼєр-міністр Нарендра Моді відмовився приєднатися до режиму санкцій проти РФ, введеного Заходом.
Делі в основному імпортує нафту та оборонне обладнання з Москви та намагається знайти делікатний баланс із Вашингтоном, від яких вона шукає технології та капітал. Індія підтримує дружні відносини з Росією, незважаючи на критику її такими країнами, як Німеччина, Японія та США.
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