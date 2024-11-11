Індія прагне збільшити операції з Росією в рупіях на тлі нарощування торгівлі

Індія прагне, щоб більше торгових операцій із Росією здійснювалося в рупіях, оскільки її торгівля з Москвою різко зросла до $66 млрд, пише Bloomberg. Індійський уряд очікує, що до 2030 року обсяг торгівлі зросте до $100 млрд.

Нью-Делі підтримує економічне партнерство з Москвою на тлі війни РФ проти України.