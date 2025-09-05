Російський безпілотник на Херсонщині забрав життя фермера та громадського діяча Олександра Гордієнка. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- Вранці 5 вересня ворожий дрон влучив у автомобіль, у якому фермер працював у полі.
- У Гордієнка було понад 30 років досвіду у сільському господарстві. Він був власником фермерського господарства «Гордієнко» та очолював обласну асоціацію фермерів і приватних землевласників. Його добре знали й поважали на Херсонщині, зазначив Прокудін.
- За його словами, фермер не залишав своєї справи навіть під час обстрілів і замінувань, до останнього працював на землі. «Херсонщина втратила людину з великою душею», – зазначив Прокудін, висловивши співчуття родині та близьким загиблого.
- За фактом вбивства Гордієнка прокуратура розпочала досудове розслідування, повідомили у відомстві.
Контекст
До війни господарство Гордієнка базувалося в Бериславі. Після деокупації правобережжя Херсонщини він самотужки розмінував сотні гектарів полів, звідки вивіз кілька тисяч протитанкових мін. Згодом, щоб продовжити роботи на землі, Гордієнко рятував від обстрілів техніку й працівників.
Як писало Суспільне, Гордієнко активно боровся з російськими дронами, «саджаючи» їх РЕБом та збиваючи рушницею. Фермер розповідав, що йому вдалося приземлити близько сотні дронів.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.