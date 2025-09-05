Російський безпілотник на Херсонщині забрав життя фермера та громадського діяча Олександра Гордієнка. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Деталі

Вранці 5 вересня ворожий дрон влучив у автомобіль, у якому фермер працював у полі.

У Гордієнка було понад 30 років досвіду у сільському господарстві. Він був власником фермерського господарства «Гордієнко» та очолював обласну асоціацію фермерів і приватних землевласників. Його добре знали й поважали на Херсонщині, зазначив Прокудін.

За його словами, фермер не залишав своєї справи навіть під час обстрілів і замінувань, до останнього працював на землі. «Херсонщина втратила людину з великою душею», – зазначив Прокудін, висловивши співчуття родині та близьким загиблого.

За фактом вбивства Гордієнка прокуратура розпочала досудове розслідування, повідомили у відомстві.

Контекст

До війни господарство Гордієнка базувалося в Бериславі. Після деокупації правобережжя Херсонщини він самотужки розмінував сотні гектарів полів, звідки вивіз кілька тисяч протитанкових мін. Згодом, щоб продовжити роботи на землі, Гордієнко рятував від обстрілів техніку й працівників.

Як писало Суспільне, Гордієнко активно боровся з російськими дронами, «саджаючи» їх РЕБом та збиваючи рушницею. Фермер розповідав, що йому вдалося приземлити близько сотні дронів.