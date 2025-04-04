Россия ударила баллистической ракетой по Кривому Рогу, 14 погибших и более полусотни раненых

Россияне ударили баллистической ракетой в центр жилищного микрорайона в Кривом Роге, известно о 14 погибших, раненых более 50. Об этом пишет глава Криворожской ГВА Александр Вилкул 4 апреля.
Подарунок для справжніх лідерок та лідерів
Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз
Ключевые факты
- По состоянию на 20:00 известно о 14 погибших, раненых более 50.
- По данным ОВА, в результате атаки в Кривом Роге среди погибших шестеро детей, рядом с местом попадания была детская площадка.
- В городе произошли пожары, повреждены многоэтажки, горят машины и гаражи.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что «Россия не хочет прекращения огня» и что «только от оказания давления мира на Россию, от всех усилий по укреплению Украины, нашей ПВО, наших сил – только от этого зависит, когда закончится война».
- «Российская ракета по обычному городу. Прямо по улице. По территории с жилыми домами… Спасательная операция продолжается. Повреждены, по меньшей мере, пять домов», – написал президент.
- Местные Telegram-каналы пишут, что удар пришелся по ресторану «Магеллан», где в то время было много людей. Позже в сети начали появляться видео, на котором видны раненые люди, лежащие на улице.
Контекст
2 апреля Россия обстреляла одно из предприятий в Кривом Роге баллистической ракетой. Из-за вражеского удара погибли четыре человека, есть раненые. По данным главы Криворожской ГВА Александра Вилкула, россияне нанесли ракетный удар по городу с помощью баллистики, попали в объект гражданской инфраструктуры. В результате атаки возник большой пожар.
29 марта оккупанты атаковали Кривой Рог баллистическими ракетами. Ракетный удар был направлен по плотной городской застройке, ранения получили семь человек.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.