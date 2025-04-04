Россия ударила баллистической ракетой по Кривому Рогу, 14 погибших и более полусотни раненых

Россияне ударили баллистической ракетой в центр жилищного микрорайона в Кривом Роге, известно о 14 погибших, раненых более 50. Об этом пишет глава Криворожской ГВА Александр Вилкул 4 апреля.

Ключевые факты

По состоянию на 20:00 известно о 14 погибших, раненых более 50.

По данным ОВА, в результате атаки в Кривом Роге среди погибших шестеро детей, рядом с местом попадания была детская площадка.

В городе произошли пожары, повреждены многоэтажки, горят машины и гаражи.

Президент Владимир Зеленский заявил, что «Россия не хочет прекращения огня» и что «только от оказания давления мира на Россию, от всех усилий по укреплению Украины, нашей ПВО, наших сил – только от этого зависит, когда закончится война».

«Российская ракета по обычному городу. Прямо по улице. По территории с жилыми домами… Спасательная операция продолжается. Повреждены, по меньшей мере, пять домов», – написал президент.

пресс-служба Владимира Зеленского пресс-служба Владимира Зеленского пресс-служба Владимира Зеленского пресс-служба Владимира Зеленского Предыдущий слайд Следующий слайд

Местные Telegram-каналы пишут, что удар пришелся по ресторану «Магеллан», где в то время было много людей. Позже в сети начали появляться видео, на котором видны раненые люди, лежащие на улице.

Контекст

2 апреля Россия обстреляла одно из предприятий в Кривом Роге баллистической ракетой. Из-за вражеского удара погибли четыре человека, есть раненые. По данным главы Криворожской ГВА Александра Вилкула, россияне нанесли ракетный удар по городу с помощью баллистики, попали в объект гражданской инфраструктуры. В результате атаки возник большой пожар.

29 марта оккупанты атаковали Кривой Рог баллистическими ракетами. Ракетный удар был направлен по плотной городской застройке, ранения получили семь человек.