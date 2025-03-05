США можуть відновити військову допомогу Україні, у разі успіху мирних переговорів – Волц

Президент Дональд Трамп розгляне питання про відновлення допомоги Україні, якщо буде організовано мирні переговори та вжито заходів щодо «зміцнення довіри», заявив радник Білого дому з національної безпеки Майк Волц 5 березня, пише Reuters.
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Ключові факти
- Волц сказав, що лист від президента Володимира Зеленського був «добрим, позитивним першим кроком». Чиновники вже обговорюють дату, місце та склад переговорної групи, яка зрештою призведе до припинення війни, сказав він.
- «Ми вже говоримо про заходи щодо зміцнення довіри, які ми потім застосуємо щодо росіян і перевіримо», – сказав він.
- Волц не уточнив, якими саме будуть «заходи щодо зміцнення довіри».
- 4 березня увечері Трамп заявив, що Україна готова підписати зі США угоду про корисні копалини, яка, за словами Вашингтона, має вирішальне значення для забезпечення подальшої підтримки оборони України з боку США.
- «Я думаю, якщо ми зможемо завершити ці переговори і рухатися до них, а також фактично винести на обговорення деякі заходи щодо зміцнення довіри, то президент уважно розгляне можливість зняття цієї паузи, – сказав Волц. – Ми повинні знати, що обидві сторони щиро ведуть переговори про частковий, а потім і постійний мир».
Контекст
Трамп припинив військову допомогу Україні 3 березня, що стало його останнім кроком з розбудови політики США та схвалення більш примирливої позиції щодо Росії.
У 4 березня Трамп заявив, що отримав листа від президента Володимира Зеленського, в якому висловлювалася готовність сісти за стіл переговорів.
5 березня дипломатичні джерела повдіомили Daily Mail, що президент Франції Еммануель Макрон та премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер готові разом з Зеленським вирушити наступного тижня до Вашингтона. Вони хочуть «виступити перед президентом США Дональдом Трампом єдиним фронтом».
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