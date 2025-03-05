США можуть відновити військову допомогу Україні, у разі успіху мирних переговорів – Волц

Президент Дональд Трамп розгляне питання про відновлення допомоги Україні, якщо буде організовано мирні переговори та вжито заходів щодо «зміцнення довіри», заявив радник Білого дому з національної безпеки Майк Волц 5 березня, пише Reuters .

Ключові факти

Волц сказав, що лист від президента Володимира Зеленського був «добрим, позитивним першим кроком». Чиновники вже обговорюють дату, місце та склад переговорної групи, яка зрештою призведе до припинення війни, сказав він.

«Ми вже говоримо про заходи щодо зміцнення довіри, які ми потім застосуємо щодо росіян і перевіримо», – сказав він.

Волц не уточнив, якими саме будуть «заходи щодо зміцнення довіри».

4 березня увечері Трамп заявив, що Україна готова підписати зі США угоду про корисні копалини, яка, за словами Вашингтона, має вирішальне значення для забезпечення подальшої підтримки оборони України з боку США.

«Я думаю, якщо ми зможемо завершити ці переговори і рухатися до них, а також фактично винести на обговорення деякі заходи щодо зміцнення довіри, то президент уважно розгляне можливість зняття цієї паузи, – сказав Волц. – Ми повинні знати, що обидві сторони щиро ведуть переговори про частковий, а потім і постійний мир».

Контекст

Трамп припинив військову допомогу Україні 3 березня, що стало його останнім кроком з розбудови політики США та схвалення більш примирливої ​​позиції щодо Росії.

У 4 березня Трамп заявив, що отримав листа від президента Володимира Зеленського, в якому висловлювалася готовність сісти за стіл переговорів.

5 березня дипломатичні джерела повдіомили Daily Mail, що президент Франції Еммануель Макрон та премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер готові разом з Зеленським вирушити наступного тижня до Вашингтона. Вони хочуть «виступити перед президентом США Дональдом Трампом єдиним фронтом».