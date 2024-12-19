Миротворча місія в Україні. Зеленський після зустрічі з Макроном заявив про позитивну реакцію та обговорення деталей

Президент Володимир Зеленський на зустрічі у Брюсселі з президентом Франції Емманюелем Макроном обговорювали питання розміщення в Україні миротворчої місії. Про це Зеленський сказав на пресконференції за підсумками переговорів, пише ЄП.
Деталі
- Лідери держав обговорили під час зустрічі військову допомогу та потреби українських воїнів. Зокрема, президент України передав перелік того, що необхідне захисникам на полі бою, а також для посилення протиповітряної оборони й далекобійних спроможностей.
- Зеленський зазначив, що зараз тривають консультації щодо ідеї міжнародної миротворчої місії. «Емманюель мав контакти щодо цього з деякими лідерами. Ми в процесі, але я бачу, що є позитив від деяких лідерів», – сказав Зеленський.
- Він не став коментувати можливий формат місії, пояснивши, що це «сенситивне питання». «Тут питання деталей і ми обговорюємо ці деталі», – наголосив Зеленський.
Контекст
9 грудня Зеленський заявив, що Україна може подумати і попрацювати над пропозицією Макрона про відправку частини військ до України.
Після переговорів із Макроном минулого тижня премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава поки не планує приєднуватись до таких сил.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив 16 грудня, що Берлін, найімовірніше, відіграє свою роль у забезпеченні припинення вогню, але поки що зарано говорити про те, які саме сили для цього знадобляться.
Аналітики кажуть, що дебати поки що виявили плутанину в питанні про те, чи буде майбутня європейська місія виконувати традиційну миротворчу роль, таку як моніторинг лінії припинення вогню, або забезпечуватиме надійне стримування будь-яких подальших нападів Росії. Італійські офіційні особи говорять про миротворчість, натомість французькі та українські офіційні особи зосередилися на стримуванні.
18 грудня джерела Reuters повідомили, що європейські країни обговорюють відправку військ в Україну у разі припинення вогню або укладання мирної угоди. Переговори, ініційовані президентом Франції Еммануелем Макроном, знаходяться на ранній стадії, але вони вже виявили розбіжності щодо можливих цілей та мандату такої місії.
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