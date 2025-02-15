Європа таємно працює над планом розміщення миротворчих сил в Україні – АР

Група європейських держав без публічного розголосу працює над планом розміщення миротворчих сил в Україні, оскільки увага США зосереджена на інших пріоритетах. Про це пише The Associated Press із посиланням на джерела.

Деталі

Британія та Франція очолюють ці зусилля, а низка країн уже аналізує необхідні ресурси для можливої місії. Водночас у Європі побоюються, що Дональд Трамп, може досягти домовленостей із Кремлем без залучення ЄС.

За даними AP, ще у грудні 2024 року лідери та міністри оборони Великої Британії, Данії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів і Польщі зустрілися у Брюсселі з президентом України Володимиром Зеленським та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте для обговорення можливих сценаріїв.

Питання миротворчої місії вперше ініціював президент Франції Емманюель Макрон на початку 2024 року, проте тоді ця ідея викликала критику. Наразі рішення про формат миротворчого контингенту залежить від умов потенційної мирної угоди та військової ситуації на фронті.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур наголосив, що планування місії перебуває на початковій стадії, а її можливий формат залежатиме від ситуації на лінії зіткнення. Водночас колишній командувач військами США в Європі Бен Годжес зазначив, що у разі відправки контингенту він має включати авіацію, сухопутні сили, безпілотники та потужні системи ППО для протидії агресії РФ.

Контекст

З 14 до 16 лютого у Мюнхені проходить конференція з безпеки, у якій беруть участь делегації України та США.

Під час спілкування з журналістами 14 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що США та Дональд Трамп не готові обговорювати членство України в НАТО, вважаючи це ескалацією конфлікту з Росією. За його словами, у разі відсутності вступу до Альянсу Україні знадобиться армія чисельністю 1,5 млн військових із натівським озброєнням. Водночас, на думку Зеленського, Вашингтон поки що не має чіткого плану завершення війни.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс під час зустрічі з українською делегацією наголосив, що США прагнуть досягти тривалого врегулювання війни та продовжать діалог із Києвом у найближчі тижні та місяці.

Зеленський застеріг, що Володимир Путін розглядає переговори не як спосіб припинити війну, а як можливість укласти угоду про припинення вогню, яка дозволить зняти частину міжнародних санкцій та дасть російським військам час для перегрупування.