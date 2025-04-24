Росія завдала масованого повітряного удару по Україні. Найбільше постраждав Київ: є загиблі і значні руйнування (фото)

У ніч на 24 квітня Росія здійснила масштабну повітряну атаку на Україну та Київ, використовуючи безпілотники, ракети й стратегічну авіацію. Внаслідок обстрілу у столиці, за офіційними даними, загинули девʼять людей, ще 63 дістали поранення, серед них шестеро дітей. У кількох районах столиці зафіксовані значні руйнування.