Росія завдала масованого повітряного удару по Україні. Найбільше постраждав Київ: є загиблі і значні руйнування (фото)

У ніч на 24 квітня Росія здійснила масштабну повітряну атаку на Україну та Київ, використовуючи безпілотники, ракети й стратегічну авіацію. Внаслідок обстрілу у столиці, за офіційними даними, загинули девʼять людей, ще 63 дістали поранення, серед них шестеро дітей. У кількох районах столиці зафіксовані значні руйнування.
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Деталі
- Сигнал повітряної тривоги пролунав о 00:36, невдовзі в місті почали лунати вибухи. Мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що працює система протиповітряної оборони.
- Ворог атакував столицю, зокрема балістичними ракетами та дронами, повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
- На 1:40 ситуація в районах була такою: у Голосіївському районі горіло в двох місцях; у Шевченківському – чотири осередки займання; у Святошинському – три пожежі, пошкоджені будинки, гаражі, автівки; у Подільському районі через падіння уламків спалахнула нежитлова будівля, є руйнування.
- Близько 6:00 ДСНС повідомила про дев’ятьох загиблих та 63 травмованих, 43 з яких госпіталізовані, включно з шістьма дітьми. Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків атаки у п’яти районах столиці.
- Станом на 7:00, за інформацією кореспондента Суспільного з місця події у Святошинському районі, кількість загиблих зросла до десяти.
- На Київщині постраждали двоє людей, а також зазнали пошкоджень житлові будинки, магазини, склади, зупинка транспорту та автомобілі, повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.
- У Бучанському районі зафіксовано пошкодження трьох п’ятиповерхівок, одна з яких горіла – вогонь на даху ліквідовано. Пошкоджень зазнали чотири магазини, вісім автомобілів і зупинка громадського транспорту.
- У Вишгородському районі російська атака спричинила руйнування складського приміщення, пошкоджені три автівки. Спалахнули пожежі в лісовій та відкритій місцевості.
- Близько 40 осередків займання ліквідовували рятувальники цієї ночі в девʼяти регіонах України, повідомила пресслужба ДСНС. Під масованим комбінованим ударом були Київ та область, Житомирщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Полтавщина, Хмельниччина, Сумщина та Запоріжжя.
- Найбільше постраждав Київ: рятувальники працювали на 13 локаціях. У Святошинському районі на 8:00 ранку ще триває розбір завалів зруйнованого будинку. «Залучені інженерні сили, верхолази ДСНС, пошукові собаки. З-під руїн чути телефонні дзвінки – пошуки триватимуть, доки переконаються, що вже дістали всіх. Є інформація про двох дітей, яких досі не можуть знайти на місці події», – йдеться у повідомленні.
- Загалом у Києві станом на 7:30 зафіксовано девʼятеро загиблих внаслідок російського удару. Ще понад 70 зазнали різних травм.
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