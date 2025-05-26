Під час масованої атаки Росії на Україну у ніч на 25 травня із застосуванням дронів і ракет було пошкоджено підприємство, що входить до Всеукраїнської аграрної ради, розташоване в Чернігівській області. Про це повідомила пресслужба асоціації у Facebook.

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Внаслідок обстрілу повністю знищено картоплесховище з обладнанням і контейнерами, а також сортувальний цех. Суттєвих пошкоджень зазнали сусіднє сховище, зерносклад і навіс між ними.

«Усі виробничі запаси в сховищі знищено. Вибухова хвиля пошкодила сільгосптехніку: трактори, саджалку, навантажувач Manitou та інше. Частина техніки зруйнована, частина – пошкоджена», – повідомив директор підприємства Микола Гордійчук.

За попередніми оцінками, збитки перевищують 50 млн грн, остаточна оцінка ще триває.

Наслідки обстрілу Фото: ВАР Наслідки обстрілу Фото: ВАР Наслідки обстрілу Фото: ВАР Наслідки обстрілу Фото: ВАР Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

Микола Гордійчук є директором і засновником ТОВ «Агріко Україна» – українського представництва нідерландського кооперативу Agrico, який спеціалізується на селекції та виробництві насіннєвої картоплі.

ТОВ «Агріко Україна» – провідний гравець на українському ринку насіннєвої картоплі з часткою понад 50%. Компанія імпортує та вирощує насіннєвий матеріал із Нідерландів, має два господарства: ТОВ «Бровари картопля» (с. Семиполки, Київська область) і ТОВ «АФ Андріївське» (Чернігівська область). Підприємство обробляє понад 150 га картоплі та володіє кількома картоплесховищами з сортувальними і фасувальними лініями, які також використовуються як навчальні майданчики для промислових виробників. Компанія є власником торгової марки «Papas».

ТОВ «ААФ Андріївське», засноване у 2014 році, займається картоплярством і рослинництвом. На його базі діє демонстраційне поле для сортів картоплі, які вирощуються або готуються до реєстрації в Україні. Статутний капітал компанії становить 250 000 грн.

За даними Opendatabot, у 2024 році ТОВ «АФ Андріївське» збільшило дохід у 2 рази до 75,836 млн грн, чистий прибуток – у 5,8 разів до 32,84 млн грн, зобов’язання – у 4,9 разів до 32,47 млн грн, активи – у 3,9 разів до 147,4 млн грн.

Кінцевим бенефіціаром ТОВ «АФ Андріївське» та ТОВ «Агріко Україна» є Микола Гордійчук.