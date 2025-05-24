У ніч на 24 травня росіяни пошкодили торгово-розважальний центр Blockbuster Mall у Києві. «З пʼятої ранку вже відновлюємось», — повідомив у себе на сторінці в Facebook операційний директор ТРЦ Дмитро Лашин.

Ключові факти

Через атаку в одному з найбільших торговельних центрів України пошкоджена частина покрівлі.

Уламки збитої цілі впали на відкритій території в кількох місцях Оболонському району, повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. «Також постраждав торговельний центр, але без пожежі», — уточнив він.

«ТРЦ працює в штатному режим», — зазначив у Facebook Лашин.

Наслідки падіння уламків в ТРЦ "Блокбастер Молл". Фото: директор ТРЦ Дмитро Лашин Фото Facebook-сторінка Дмитра Лашина

Наслідки падіння уламків в ТРЦ "Блокбастер Молл" Фото: Громадське Наслідки падіння уламків в ТРЦ "Блокбастер Молл" Фото: Громадське Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

У ніч на 24 травня Росія атакувала Київ балістичними ракетами та ударними дронами.

4 травня через російську дронову атаку в Оболонському районі Києва був пошкоджений ТРЦ Dream berry.

Blockbuster Mall – один із найбільших торгових центрів Києва, розташований на проспекті Степана Бандери. Відкритий у 2019 році, об’єднує понад 300 магазинів, фудкорт, кінотеатр та інші розваги. Орендна площа обʼєкту — 148 000 кв. м. ТРЦ є частиною холдингу Mandarin Plaza, який управляє також ТРЦ Lavina Mall та низкою інших проєктів. Кінцева бенефіціарка компанії — Марина Дорохіна, донька Вагіфа Алієва.