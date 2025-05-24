У ніч на 24 травня Росія атакувала Україну, задіявши 250 ударних дронів і дронів-імітаторів, а також 14 ракет типу «Іскандер-М». Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ. Основний удар прийшовся на Київ.
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- Унаслідок нічної атаки в столиці постраждали мешканці та будівлі у Солом’янському, Святошинському, Дніпровському, Оболонському та Шевченківському районах, повідомив мер міста Віталій Кличко.
- За даними Нацполіції, поранень зазнали 15 осіб, зокрема двоє підлітків. Семеро людей віком від 35 до 63 років постраждали під час пожежі в одній із квартир багатоповерхівки, ще двоє – через потрапляння уламків у житло. В Оболонському районі пошкоджено чотири поверхи дев’ятиповерхового будинку, п’ятеро мешканців потребували медичної допомоги.
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