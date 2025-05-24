У ніч на 24 травня Росія атакувала Україну, задіявши 250 ударних дронів і дронів-імітаторів, а також 14 ракет типу «Іскандер-М». Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ. Основний удар прийшовся на Київ.