Росія здійснила масовану атаку безпілотниками на околиці Харкова, що спричинило масштабну пожежу, пошкоджено приватне підприємство. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС 26 травня.

Деталі

Внаслідок ворожого удару по приватному підприємству в селищі Васищеве пошкоджено складську будівлю, виникло загоряння.

Попередньо, жертв та постраждалих немає.

Понад 50 рятувальників працюють над ліквідацією пожежі, роботи тривають.

Наслідки обстрілу Фото: ДСНС Наслідки обстрілу Фото: ДСНС Наслідки обстрілу Фото: ДСНС Наслідки обстрілу Фото: ДСНС Наслідки обстрілу Фото: ДСНС Наслідки обстрілу Фото: ДСНС Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

Упродовж трьох ночей поспіль, з 24 по 26 травня 2025 року, Росія здійснювала масовані удари по території України. Найбільше жертв було в ніч на неділю, 26 травня: щонайменше 13 людей загинули, ще близько 60 – зазнали поранень.