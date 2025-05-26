Росія здійснила масовану атаку безпілотниками на околиці Харкова, що спричинило масштабну пожежу, пошкоджено приватне підприємство. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС 26 травня.
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Деталі
- Внаслідок ворожого удару по приватному підприємству в селищі Васищеве пошкоджено складську будівлю, виникло загоряння.
- Попередньо, жертв та постраждалих немає.
- Понад 50 рятувальників працюють над ліквідацією пожежі, роботи тривають.
Контекст
Упродовж трьох ночей поспіль, з 24 по 26 травня 2025 року, Росія здійснювала масовані удари по території України. Найбільше жертв було в ніч на неділю, 26 травня: щонайменше 13 людей загинули, ще близько 60 – зазнали поранень.
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