АМКУ розглядає справу про поглинання аптечної мережі D.S. компанією власника аптек «Доброго дня»

Антимонопольний комітет України (АМКУ) почав розгляд трьох справ щодо набуття контролю компанією «Фарма-Сіті» Ігоря Червоненка над «Маркет Універсал ЛТД», «Макрус ЛТД» і «Медобори Фарм». Про це йдеться у повідомленні комітету від 13 березня. «Маркет Універсал ЛТД» управляє мережею аптек D.S. та володіє її торговою маркою.

Деталі

Кожна справа стосується отримання «Фармою-Сіті» контрольного пакету у зазначених компаніях, що дасть їй понад 50% голосів у їхніх органах управління.

Власниками ТОВ «Фарма-Сіті» є кіпрська компанія «Фармінвест Холдінгз Лімітед» з часткою 99,5% і ТОВ «Аптека Доброго Дня» з часткою 0,5%, свідчать дані YouControl. Кінцевим бенефіціарним власником компанії є Ігор Червоненко, який має 69,13% непрямого контролю.

Контекст

Мережа аптек D.S. створена «Маркет Універсал» у 1992 році. Її співвласники компанії – Олег Никулишин, Сергій Діхтяр та Микола Шморгай, за даними YouControl. З травня 2024-го 12,5% частки отримала Анастасія Романова і 24% — ТОВ «Холдерс Фарм».

Мережу «Аптека Доброго Дня» розвиває компанія «Фармастор», а власником бренду є «Фармінвест Холдінгз Лімітед», що також належить Червоненку.

Станом на жовтень 2024 мережа D.S. мала 380 аптек, «Аптек Доброго Дня» — 738, свідчать дані Proxima Research.