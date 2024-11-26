Російська «Транснефть» може залишитися без коштів на капремонти і модернізацію

Найбільша в Росії нафтотранспортна компанія «Транснефть» прогнозує дефіцит коштів до 2026 року через збільшення податкового навантаження, пише The Moscow Times 26 листопада.
«Транснефть» – великий донор бюджету РФ, з якого фінансується війна проти України. За три квартали цього року компанія сплатила 18,1 млрд руб. (понад $170 млн) податків.
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Деталі
- «Транснефть» прогнозує дефіцит коштів до 2026 року через збільшення податку на прибуток на 40%, який діятиме до 2030 року.
- При таких умовах і виплатах дивідендів, які складатимуть половину залишкових коштів, компанія зможе залишити в своєму бюджеті лише чверть від отриманого прибутку.
- «Транснефть» заявила, що це призведе до неможливості фінансувати великі інвестиційні проєкти, включаючи капітальний ремонт і реконструкцію, і може призупинити їх вже до 2026 року.
Контекст
Нові правки до Податкового кодексу РФ передбачають, що у період з 2025 по 2030 роки для «Транснефти» ставка податку на прибуток зросте до 40%. Для порівняння: раніше ставка податку на прибуток становила 20%, а з 2025 року вона має зрости до 25% для всіх російських компаній.
За підсумками 2023 року група «Транснефти» зафіксувала рекордний чистий прибуток у 306,6 млрд руб. (близько $3 млрд). Однак у 2024 році ситуація змінилася: за девʼять місяців чистий прибуток компанії скоротився на 49,1%, склавши 97 млрд руб. (майже $925 млн).
У першій половині 2024 року надходження від продажу нафти та газу до бюджету Росії зросли на 41% до 5,7 трлн руб. ($65,12 млрд) завдяки зростанню цін на нафту та ослабленню рубля.
Вторгнення в Україну спричинило санкції Заходу, що обмежують доходи Росії від нафти та газу, які складають третину її бюджету. Середня ціна на нафту Urals у першій половині року склала $69,1 за барель, що перевищує встановлену Заходом межу в $60, порівняно з $52,5 у 2023 році. Курс рубля ослаб до 90,8 за $1.
У червні доходи РФ від нафти зросли на 50% порівняно з минулим роком, до 746,6 млрд руб., але вони могли бути вищими без великих субсидій нафтопереробним заводам.
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