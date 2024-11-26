Російська «Транснефть» може залишитися без коштів на капремонти і модернізацію

«Транснефть» – великий донор бюджету РФ, з якого фінансується війна проти України. За три квартали цього року компанія сплатила 18,1 млрд руб. (понад $170 млн) податків.

Найбільша в Росії нафтотранспортна компанія «Транснефть» прогнозує дефіцит коштів до 2026 року через збільшення податкового навантаження, пише The Moscow Times 26 листопада.

Деталі

«Транснефть» прогнозує дефіцит коштів до 2026 року через збільшення податку на прибуток на 40%, який діятиме до 2030 року.

При таких умовах і виплатах дивідендів, які складатимуть половину залишкових коштів, компанія зможе залишити в своєму бюджеті лише чверть від отриманого прибутку.

«Транснефть» заявила, що це призведе до неможливості фінансувати великі інвестиційні проєкти, включаючи капітальний ремонт і реконструкцію, і може призупинити їх вже до 2026 року.

Контекст

Нові правки до Податкового кодексу РФ передбачають, що у період з 2025 по 2030 роки для «Транснефти» ставка податку на прибуток зросте до 40%. Для порівняння: раніше ставка податку на прибуток становила 20%, а з 2025 року вона має зрости до 25% для всіх російських компаній.

За підсумками 2023 року група «Транснефти» зафіксувала рекордний чистий прибуток у 306,6 млрд руб. (близько $3 млрд). Однак у 2024 році ситуація змінилася: за девʼять місяців чистий прибуток компанії скоротився на 49,1%, склавши 97 млрд руб. (майже $925 млн).

У першій половині 2024 року надходження від продажу нафти та газу до бюджету Росії зросли на 41% до 5,7 трлн руб. ($65,12 млрд) завдяки зростанню цін на нафту та ослабленню рубля.

Вторгнення в Україну спричинило санкції Заходу, що обмежують доходи Росії від нафти та газу, які складають третину її бюджету. Середня ціна на нафту Urals у першій половині року склала $69,1 за барель, що перевищує встановлену Заходом межу в $60, порівняно з $52,5 у 2023 році. Курс рубля ослаб до 90,8 за $1.

У червні доходи РФ від нафти зросли на 50% порівняно з минулим роком, до 746,6 млрд руб., але вони могли бути вищими без великих субсидій нафтопереробним заводам.