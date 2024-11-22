Росія поставила Північній Кореї 1 млн барелів нафти в обмін на військову допомогу – ВВС

З березня цього року Росія поставила Північній Кореї понад 1 млн барелів (56 000 т) нафти порушуючи санкції ООН, пише ВВС із посиланням на аналіз супутникових знімків дослідницького центру Open Source Centre. Нафта є платою за зброю та війська, які Пхеньян направив до РФ, повідомили провідні експерти та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

Ключові факти

Ці постачання порушують санкції ООН, які забороняють країнам продавати нафту Північній Кореї, за винятком невеликих партій, у спробі задушити її економіку та завадити їй продовжити розробку ядерної зброї.

На супутникових знімках, наданих ексклюзивно ВВС, видно, як більше дюжини північнокорейських нафтових танкерів прибувають на нафтовий термінал на Далекому Сході Росії 43 рази за останні вісім місяців.

На інших знімках кораблів у морі можна побачити, як танкери прибувають порожніми, а йдуть майже повними.

Перший рейс, задокументований Open Source Centre, відбувся 7 березня 2024 року, через сім місяців після перших повідомлень про постачання північнокорейських боєприпасів Росії. Останній – 5 листопада.

Фото: ВВС

«Цей постійній потік нафти дає Північній Кореї рівень стабільності, якого вона не бачила з того часу, як були введені санкції», — вважає старший аналітик Open Source Centre Джо Берн.

Контекст

Північна Корея через свою ядерну програму перебуває під санкціями ООН, і їй заборонено закуповувати понад 500 000 барелів нафти на рік. 1 млн барелів (56 000 т), про який говорить Open Source Centre, – це для Росії зовсім невеликий обсяг: за офіційними даними, вона за одну добу видобуває майже вдесятеро більше.

Наприкінці жовтня цього року до курської області прибуло близько 11 000 північнокорейських солдатів, які були інтегровані до підрозділів морської піхоти та повітряно-десантних військ Росії. Частина з них вже бере активну участь у бойових діях. Наразі розвідувальні служби США та України підтверджують оцінки щодо чисельності північнокорейського контингенту.

17 листопада цього року адміністрація Байдена скасувала обмеження на використання українськими силами американської зброї для ударів по території Росії. Це рішення було прийнято у відповідь на залучення Росією північнокорейських солдатів.

Північна Корея поставила Росії додаткові артилерійські системи для підтримки війни проти України, йдеться про 170-мм самохідні гармати та 240-мм системи залпового вогню, 20 листопада писало агентство Associated Press з посиланням на розвідку Південної Кореї.