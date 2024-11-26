Российская «Транснефть» может остаться без средств на капремонты и модернизацию

Крупнейшая в России нефтетранспортная компания «Транснефть» прогнозирует дефицит средств к 2026 году из-за увеличения налоговой нагрузки, пишет The Moscow Times 26 ноября.
«Транснефть» – крупный донор бюджета РФ, из которого финансируется война против Украины. За три квартала этого года компания уплатила 18,1 млрд руб. (свыше $170 млн) налогов.
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Подробности
- «Транснефть» прогнозирует дефицит средств к 2026 году из-за увеличения налога на прибыль на 40%, который будет действовать до 2030 года.
- При таких условиях и выплатах дивидендов, которые будут составлять половину остаточных средств, компания сможет оставить в своем бюджете только четверть полученной прибыли.
- «Транснефть» заявила, что это приведет к невозможности финансировать крупные инвестиционные проекты, включая капитальный ремонт и реконструкцию, и может приостановить их уже к 2026 году.
Контекст
Новые поправки к Налоговому кодексу РФ предполагают, что в период с 2025 по 2030 год для «Транснефти» ставка налога на прибыль вырастет до 40%. Для сравнения: ранее ставка налога на прибыль составила 20%, а с 2025 года она должна вырасти до 25% для всех российских компаний.
По итогам 2023 года группа «Транснефти» зафиксировала рекордную чистую прибыль в 306,6 млрд руб. (около $3 млрд). Однако в 2024 году ситуация изменилась: за девять месяцев чистая прибыль компании сократилась на 49,1%, составив 97 млрд руб. (около $925 млн).
В первой половине 2024 года поступления от продажи нефти и газа в бюджет России выросли на 41% до 5,7 трлн руб. ($65,12 млрд) благодаря росту цен на нефть и ослаблению рубля.
Вторжение в Украину повлекло за собой санкции Запада, ограничивающие доходы России от нефти и газа, составляющие треть ее бюджета. Средняя цена на нефть Urals в первой половине года составила $69,1 за баррель, что превышает установленный Западом предел в $60 по сравнению с $52,5 в 2023 году. Курс рубля ослаб до 90,8 за $1.
В июне доходы РФ от нефти выросли на 50% по сравнению с прошлым годом до 746,6 млрд руб., но они могли быть выше без крупных субсидий нефтеперерабатывающим заводам.
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