Росія в ніч на 5 серпня завдала масованого удару по цивільній залізничній інфраструктурі Лозової на Харківщині: місто пережило наймасованішу атаку з початку війни, повідомив міський голова Сергій Зеленський. За даними «Укрзалізниці», є загиблий працівник залізниці.