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«Наймасованіша атака з початку війни». Росія обстріляла залізничну інфраструктуру Лозової, є загиблий (фото)

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Росія в ніч на 5 серпня завдала масованого удару по цивільній залізничній інфраструктурі Лозової на Харківщині: місто пережило наймасованішу атаку з початку війни, повідомив міський голова Сергій Зеленський. За даними «Укрзалізниці», є загиблий працівник залізниці.

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Деталі

  • Пошкоджена критична інфраструктура, багатоповерхівки, приватний сектор. Є поранені – серед них двоє дітей, розповів міський голова. За його словами, у місті перебої з водопостачанням, без світла залишається частина міста, зокрема Авилівка, а також Катеринівський старостинський округ.
  • ДСНС повідомила про шість осередків пожеж в Лозовій: горіли адміністративна, виробнича, складська та інші будівлі, а також дах вокзалу. До ліквідації наслідків ворожої атаки залучені 45 рятувальників, 13 одиниці техніки ДСНС та пожежні потяги.
«Наймасованіша атака з початку війни». Росія обстріляла залізничну інфраструктуру Лозової, є загиблий (фото) /Фото 1

Наслідки російського удару по Лозовій Харківської області

«Наймасованіша атака з початку війни». Росія обстріляла залізничну інфраструктуру Лозової, є загиблий (фото) /Фото 2

Наслідки російського удару по Лозовій Харківської області

«Наймасованіша атака з початку війни». Росія обстріляла залізничну інфраструктуру Лозової, є загиблий (фото) /Фото 3

Наслідки російського удару по Лозовій Харківської області

«Наймасованіша атака з початку війни». Росія обстріляла залізничну інфраструктуру Лозової, є загиблий (фото) /Фото 4

Наслідки російського удару по Лозовій Харківської області

«Наймасованіша атака з початку війни». Росія обстріляла залізничну інфраструктуру Лозової, є загиблий (фото) /Фото 5

Наслідки російського удару по Лозовій Харківської області

«Наймасованіша атака з початку війни». Росія обстріляла залізничну інфраструктуру Лозової, є загиблий (фото) /Фото 6
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  • Голова УЗ Олександр Перцовський повідомив про загиблого співробітника – чергового механіка одного з підрозділів на залізничному вузлі та чотирьох травмованих працівників. Кілька складів електропоїздів понівечено, зазначив голова УЗ. 
  • Прямує обʼїзним маршрутом поїзд №66/65 – 166/165 Умань – Черкаси – Харків, те саме очікує на інші поїзди краматорського напрямку. 
  • Пасажирів з/до Лозової до поїздів у Лиманівці (колишнє Панютине) доставлятимуть автобуси.
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