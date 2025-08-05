Росія в ніч на 5 серпня завдала масованого удару по цивільній залізничній інфраструктурі Лозової на Харківщині: місто пережило наймасованішу атаку з початку війни, повідомив міський голова Сергій Зеленський. За даними «Укрзалізниці», є загиблий працівник залізниці.
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- Пошкоджена критична інфраструктура, багатоповерхівки, приватний сектор. Є поранені – серед них двоє дітей, розповів міський голова. За його словами, у місті перебої з водопостачанням, без світла залишається частина міста, зокрема Авилівка, а також Катеринівський старостинський округ.
- ДСНС повідомила про шість осередків пожеж в Лозовій: горіли адміністративна, виробнича, складська та інші будівлі, а також дах вокзалу. До ліквідації наслідків ворожої атаки залучені 45 рятувальників, 13 одиниці техніки ДСНС та пожежні потяги.
- Голова УЗ Олександр Перцовський повідомив про загиблого співробітника – чергового механіка одного з підрозділів на залізничному вузлі та чотирьох травмованих працівників. Кілька складів електропоїздів понівечено, зазначив голова УЗ.
- Прямує обʼїзним маршрутом поїзд №66/65 – 166/165 Умань – Черкаси – Харків, те саме очікує на інші поїзди краматорського напрямку.
- Пасажирів з/до Лозової до поїздів у Лиманівці (колишнє Панютине) доставлятимуть автобуси.
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