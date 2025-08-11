Індекс Московської біржі за три дні зріс на 8,3%, додавши майже 500 млрд рублів ($6,2 млрд) капіталізації, після новин про майбутню зустріч президентів Росії та США на Алясці 15 серпня, пише Moscow Times.

Деталі

З четверга індекс Московської біржі, до якого входять акції найбільших російських компаній, піднявся до 2996,4 пункта – максимуму з початку квітня. Головним драйвером зростання інвестори називають надії на деескалацію війни та можливе скасування частини санкцій.

Найшвидше дорожчають акції компаній, що найбільше постраждали від обмежень: «ВСМПО-Авісма» (+10%), «Северсталь» (+4,4%), «Аерофлот» (+3,3%). За тиждень акції «Газпрому» зросли на 16%, «Новатека» – на 18%, «Совкомфлоту» – майже на 9%.

Оптимізм пов’язаний із підготовкою зустрічі президентів, зазначають аналітики Freedom Finance Global. В «Алор Брокер» кажуть, що «всі чекають прориву у відносинах Росії та США».

Контекст

Зустріч Трампа й Путіна запланована на 15 серпня в штаті Аляска. Інвестори сподіваються, що переговори можуть призвести до пом’якшення санкційної політики та покращення ділового клімату для російських компаній. Це перший помітний стрибок російського ринку з лютого 2025 року.

Лідери держав Європи закликали президента США Дональда Трампа проводити переговори з Володимиром Путіним про завершення війни в Україні за умови припинення вогню та гарантій захисту інтересів України та Європи.

Крім того, європейські лідери закликають США посилити санкційний тиск на Росію напередодні переговорів Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці. Вони наполягають на жорстких гарантіях для Києва і застерігають від будь-яких територіальних поступок Москві.