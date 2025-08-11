Индекс Московской биржи за три дня вырос на 8,3%, прибавив почти 500 млрд рублей ($6,2 млрд) капитализации, после новостей о предстоящей встрече президентов России и США на Аляске 15 августа, пишет Moscow Times.

Подробности

С четверга индекс Московской биржи, в который входят акции крупнейших российских компаний, поднялся до 2996,4 пункта – максимума с начала апреля. Главным драйвером роста инвесторы называют надежды на деэскалацию войны и возможную отмену части санкций.

Быстрее всего дорожают акции компаний, наиболее пострадавших от ограничений: «ВСМПО-Ависма» (+10%), «Северсталь» (+4,4%), «Аэрофлот» (+3,3%). За неделю акции «Газпрома» выросли на 16%, «Новатека» – на 18%, «Совкомфлота» – почти на 9%.

Оптимизм связан с подготовкой встречи президентов, отмечают аналитики Freedom Finance Global. В Алор Брокер говорят, что все ждут прорыва в отношениях России и США.

Популярне Категория Рейтинги Дата 07 августа 10 динамичных крафтовых пивоварен

Контекст

Встреча Трампа и Путина запланирована на 15 августа в штате Аляска. Инвесторы надеются, что переговоры могут привести к смягчению санкционной политики и улучшению делового климата для российских компаний. Это первый заметный скачок российского рынка с февраля 2025 года.

Лидеры государств Европы призвали президента США Дональда Трампа проводить переговоры с Владимиром Путиным о завершении войны в Украине при условии прекращения огня и гарантий защиты интересов Украины и Европы.

Кроме того, европейские лидеры призывают США усилить санкционное давление на Россию в преддверии переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Они настаивают на жестких гарантиях для Киева и предостерегают от любых территориальных уступок Москве.