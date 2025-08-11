Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Российский фондовый рынок взлетел на ожиданиях встречи Трампа и Путина

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Индекс Московской биржи за три дня вырос на 8,3%, прибавив почти 500 млрд рублей ($6,2 млрд) капитализации, после новостей о предстоящей встрече президентов России и США на Аляске 15 августа, пишет Moscow Times.

Подробности

  • С четверга индекс Московской биржи, в который входят акции крупнейших российских компаний, поднялся до 2996,4 пункта – максимума с начала апреля. Главным драйвером роста инвесторы называют надежды на деэскалацию войны и возможную отмену части санкций.
  • Быстрее всего дорожают акции компаний, наиболее пострадавших от ограничений: «ВСМПО-Ависма» (+10%), «Северсталь» (+4,4%), «Аэрофлот» (+3,3%). За неделю акции «Газпрома» выросли на 16%, «Новатека» – на 18%, «Совкомфлота» – почти на 9%.
  • Оптимизм связан с подготовкой встречи президентов, отмечают аналитики Freedom Finance Global. В Алор Брокер говорят, что все ждут прорыва в отношениях России и США.

Контекст

Встреча Трампа и Путина запланирована на 15 августа в штате Аляска. Инвесторы надеются, что переговоры могут привести к смягчению санкционной политики и улучшению делового климата для российских компаний. Это первый заметный скачок российского рынка с февраля 2025 года.

Лидеры государств Европы призвали президента США Дональда Трампа проводить переговоры с Владимиром Путиным о завершении войны в Украине при условии прекращения огня и гарантий защиты интересов Украины и Европы.

Кроме того, европейские лидеры призывают США усилить санкционное давление на Россию в преддверии переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Они настаивают на жестких гарантиях для Киева и предостерегают от любых территориальных уступок Москве.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні