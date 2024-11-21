Мін’юст намагається стягнути в дохід держави частки дружини Медведчука в групі «1+1»

Міністерство юстиції через Вищий антикорупційний суд хоче стягнути в дохід держави частки дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко в телеканалах групи «1+1». Водночас юрособи каналів 112, Zik та NewsOne у справі про санкції не фігурують. Про це йдеться у відповіді Мін’юсту на запит «Детектора медіа» .

Деталі

До стягнення заявлено 8,2104% частки в статутному капіталі ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1», 8,1617% частки в статутному капіталі ТОВ «Гравіс-кіно», 8,1617% від загальної кількості акцій ПАТ «ТЕТ», 8,1617% частки в статутному капіталі ТОВ «Рєал Істейт-ТВ», 100% частки в статутному капіталі приватного підприємства «Омега-TV».

Справа про стягнення перебуває на стадії вступних промов (пояснень) третіх осіб у справі, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, йдеться у відповіді за підписом заступниці міністра Інни Богатих.

1 листопада 2024 року відбулося восьме судове засідання у справі №991/5770/24. Наступне засідання у справі призначено на 27 листопада 2024 року.

Контекст

У лютому 2021 року Національна рада з питань телебачення та радіомовлення перевірила канали групи «1+1» щодо наявності у структурі власності дружини Медведчука та не знайшла порушень. Тоді регулятор аргументував свою позицію тим, що частка Марченко становить 8% і не є істотною участю.

У лютому 2023 року суд арештував майно Марченко на загальну суму понад 5,6 млрд грн. Зокрема, активи Марченко у 18 інвестиційних, агропромислових, телекомунікаційних та інших підприємствах. Однак у повідомленні СБУ не уточнювалось, про які саме компанії йдеться.

Управління СБУ розказало лише про арешт ПП «Омега-TV». Ця компанія входить до групи власності Медведчука та пов’язаних із ним осіб.

5 липня 2024 року Мінʼюст подав до ВАКС позовну заяву про застосування санкції, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону «Про санкції», до Віктора Медведчука та Оксани Марченко. Про цей позов ішлось у повідомленні Мін’юсту, де зазначалося, що серед заявленого до стягнення майна є майно телеканалів Марченка та Медведчука, але перелік каналів там не згадується.

Впродовж останніх двох років «1+1» перевів частину брендів своїх каналів на нові юридичні особи.

У структурі власності «1+1» від 14 квітня 2021 року замість компанії Bolvik Ventures LTD, контролерами якої були Ігор Суркіс (з часткою 33,34%), Леонід Ашкеназі (з часткою 33,33%) та Оксана Марченко (з часткою 33,33%), з’явилася кіпрська компанія Charlane limited. 33,3% цієї компанії через Kirena Holdings Ltd та через ТОВ «Інвестиційна компанія «Гармонія» належать Оксані Марченко, пише «Детектор Медіа».