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Політична нестабільність у Румунії: ринки реагують обвалом на результати виборів та плани прем’єра про відставку

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Румунські цінні папери зазнали значного падіння після того, як кандидат від ультраправих переміг у першому турі президентських виборів, посиливши нестабільність у крихкій правлячій коаліції. Про це пише Bloomberg 5 травня.

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Деталі   

  • Доходність облігацій, номінованих у леях, різко зросла, а доларові облігації Румунії показали найгірші результати серед ринків, що розвиваються, після повідомлень про намір прем’єр-міністра Марчела Чолаку подати у відставку.
  • Результати виборів загрожують ще більше послабити здатність країни скоротити найбільший бюджетний дефіцит у Європейському Союзі, за яким пильно стежать інвестори, говорять експерти.  
  • Доходність 10-річних державних облігацій зросла на 40 базисних пунктів до 8%, що є найвищим показником із січня. Провідний фондовий індекс у Бухаресті впав на 2,6%, ставши одним із лідерів падіння у світі. 
  • Ультранаціоналіст Георге Сіміон, який підтримує зв’язки з президентом США Дональдом Трампом, вийшов у другий тур президентських виборів, де змагатиметься з центристським мером Бухареста Нікушором Даном наприкінці цього місяця. 
  • Чолаку, лідер правлячих соціал-демократів, планує подати у відставку після другого туру виборів 18 травня, пише видання.
  • Румунський лей залишився стабільним відносно євро завдяки жорсткому контролю центрального банку в рамках режиму керованого плаваючого курсу.

Контекст 

У Румунії 4 травня пройшов перший тур президентських виборів, за підсумками якого до другого туру вийшли ультраправий кандидат Джордж Сіміон і мер Бухареста Нікушор Дан. Лідер партії «Альянс за союз румунів» (AUR) Сіміон отримав 40,96% голосів (3 862 404 виборці), тоді як Дан здобув 20,99% (1 979 711 голосів).  

Кандидат від правлячої коаліції Крін Антонеску, який за даними екзитполів посідав другу сходинку, набрав 20,07% (1 892 925 голосів) і не пройшов до наступного етапу.  

Нікушор Дан назвав другий тур «викликом» і охарактеризував Сіміона як «прихильника ізоляціонізму». Він підкреслив, що передвиборча кампанія перед другим туром стане не лише змаганням між кандидатами, а й «боротьбою між прозахідною та антизахідною орієнтацією».

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