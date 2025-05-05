Вибори в Румунії. У другий тур вийшов ультраправий кандидат Джордже Сіміон, набравши 40% голосів

У Румунії 4 травня відбувся перший тур президентських виборів, за результатами якого до другого туру, що відбудеться 18 травня, пройшли ультраправий кандидат Джордж Сіміон і мер Бухареста Нікушор Дан. Про це йдеться на сайті ЦВК країни.

Деталі

Лідер партії «Альянс за союз румунів» (AUR) Сіміон здобув 40,96% голосів (3 862 404 виборці), тоді як Дан отримав 20,99% (1 979 711 голосів).

Кандидат від правлячої коаліції Крін Антонеску, який за екзитполами посідав друге місце, набрав 20,07% (1 892 925 голосів) і вибув із перегонів.

Нікушор Дан назвав другий тур «складним» і охарактеризував Сіміона як «ізоляціоніста». Він наголосив, що кампанія перед другим туром буде не лише змаганням кандидатів, а й «протистоянням прозахідного та антизахідного курсів».

«Ми переконуватимемо румунів, що країні потрібен прозахідний шлях», – заявив Дан.

Сіміон, реагуючи на слова про можливий альянс проти нього, відкинув звинувачення в ізоляціонізмі та екстремізмі, назвавши їх «димовою завісою».

На запитання про свою обіцянку зробити Келіна Джорджеску прем’єр-міністром, він пояснив, що як президент зможе впливати на Конституційний суд і спецслужби, щоб забезпечити чесні вибори, а також сприяти формуванню парламентської більшості для просування кандидатури Джорджеску, хоча прямо призначити його не в його повноваженнях.

Контекст

24 листопада 2024 року в Румунії відбувся перший тур президентських виборів, за підсумками якого до другого туру пройшли ультраправий кандидат Келін Джорджеску та проєвропейська лібералка Елена Ласконі, яка випередила чинного прем’єр-міністра Марчела Чолаку лише на 2 700 голосів.

Несподівана перевага Джорджеску викликала підозри у маніпуляціях через TikTok, що спонукало Єврокомісію звернутися до платформи з вимогою надати дані про заходи проти неавтентичного використання соцмережі та ризики, пов’язані з її алгоритмами рекомендацій.

Румунська розвідка встановила, що фінансування кампанії Джорджеску частково здійснювалося через TikTok-акаунт bogpr, яким керував громадянин Румунії Богдан Песчір. З 24 жовтня по 24 листопада він витратив $381 000 на просування Джорджеску в TikTok. 6 грудня 2024 року Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру виборів.

26 лютого 2025 року Джорджеску затримали за звинуваченнями в підбурюванні до антиконституційних дій, поширенні дезінформації, створенні фашистської організації, прославлянні осіб, причетних до геноциду та воєнних злочинів, а також формуванні антисемітської спільноти. Після пред’явлення звинувачень його відпустили під судовий нагляд.