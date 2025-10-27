Шведська компанія Saab вивчає можливість створення в Україні підприємства для складання винищувачів Gripen. Про це повідомив генеральний директор Saab AB Мікаел Юганссон в інтерв’ю Financial Times .

Деталі

Контракт на 100–150 літаків для України подвоїть виробничі потреби Saab, заявив Юганссон.

«Організація виробництва під час війни – непросте завдання, але було б чудово налагодити в Україні хоча б фінальне складання, випробування, а можливо, й часткове виробництво», – зазначив Юганссон. Крім України, Saab розглядає розширення виробництва в Бразилії, а також, можливо, у Канаді та інших європейських країнах.

Угода ще потребує остаточного погодження фінансування. Юганссон припустив, що одним із джерел можуть стати заморожені російські активи, якщо вдасться досягти домовленостей щодо їх використання.

Для Saab цей контракт стане значним досягненням, адже наразі компанія продала лише 60 Gripen E Швеції, 36 – Бразилії та чотири – Таїланду.

Контекст

Минулого тижня Швеція оголосила про намір продати Україні до 150 сучасних винищувачів JAS 39 Gripen E. Відповідну попередню угоду підписали президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

Вартість винищувача JAS 39 Gripen варіюється від $30 до $60 млн залежно від модифікації та умов контракту. Цей літак вважається найбюджетнішим винищувачем покоління 4+, а його ціна залежить від рівня технологічного оснащення.

Порівняно з F-16, Gripen має схожу дальність польоту, але вирізняється простотою обслуговування та невибагливістю до злітно-посадкових смуг. Згідно зі шведською доктриною, він може базуватися навіть на автошляхах, що має особливе значення для України в умовах війни.

Крім того, JAS 39 Gripen має одну з найнижчих вартостей льотної години серед винищувачів, що є критичним для України. Для моделі JAS 39C/D цей показник становить $7000–8000, а для JAS 39E/F, за попередніми оцінками, лише $4000. Для порівняння, льотна година F-16 коштує близько $7000–8000, а F/A-18 – від $12 000 до $18 000.

На сьогодні виготовлено менше 250 літаків Gripen, які перебувають на озброєнні Швеції, Словаччини, Польщі, Чехії, Угорщини, Малайзії, Таїланду, ПАР і Бразилії. У більшості цих країн експлуатується обмежена кількість літаків – зазвичай 13–15 одиниць.