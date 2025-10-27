Шведська компанія Saab вивчає можливість створення в Україні підприємства для складання винищувачів Gripen. Про це повідомив генеральний директор Saab AB Мікаел Юганссон в інтерв’ю Financial Times.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- Контракт на 100–150 літаків для України подвоїть виробничі потреби Saab, заявив Юганссон.
- «Організація виробництва під час війни – непросте завдання, але було б чудово налагодити в Україні хоча б фінальне складання, випробування, а можливо, й часткове виробництво», – зазначив Юганссон. Крім України, Saab розглядає розширення виробництва в Бразилії, а також, можливо, у Канаді та інших європейських країнах.
- Угода ще потребує остаточного погодження фінансування. Юганссон припустив, що одним із джерел можуть стати заморожені російські активи, якщо вдасться досягти домовленостей щодо їх використання.
- Для Saab цей контракт стане значним досягненням, адже наразі компанія продала лише 60 Gripen E Швеції, 36 – Бразилії та чотири – Таїланду.
Контекст
Минулого тижня Швеція оголосила про намір продати Україні до 150 сучасних винищувачів JAS 39 Gripen E. Відповідну попередню угоду підписали президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.
Вартість винищувача JAS 39 Gripen варіюється від $30 до $60 млн залежно від модифікації та умов контракту. Цей літак вважається найбюджетнішим винищувачем покоління 4+, а його ціна залежить від рівня технологічного оснащення.
Порівняно з F-16, Gripen має схожу дальність польоту, але вирізняється простотою обслуговування та невибагливістю до злітно-посадкових смуг. Згідно зі шведською доктриною, він може базуватися навіть на автошляхах, що має особливе значення для України в умовах війни.
Крім того, JAS 39 Gripen має одну з найнижчих вартостей льотної години серед винищувачів, що є критичним для України. Для моделі JAS 39C/D цей показник становить $7000–8000, а для JAS 39E/F, за попередніми оцінками, лише $4000. Для порівняння, льотна година F-16 коштує близько $7000–8000, а F/A-18 – від $12 000 до $18 000.
На сьогодні виготовлено менше 250 літаків Gripen, які перебувають на озброєнні Швеції, Словаччини, Польщі, Чехії, Угорщини, Малайзії, Таїланду, ПАР і Бразилії. У більшості цих країн експлуатується обмежена кількість літаків – зазвичай 13–15 одиниць.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.