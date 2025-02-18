Санкції, завершення війни і консультації з союзниками. Делегація США про підсумки перемовин із РФ 

Для завершення війни в Україні необхідно всім сторонам піти на поступки, сказав державний секретар США Марко Рубіо. Він додав, що під час сьогоднішніх перемовин сторони не обговорювали послаблення санкцій проти Росії. Cпецпосланець на Близькому Сході Стів Віткофф назвав переговори з РФ «позитивною і конструктивною розмовою», за його словами, США «не могли навіть уявити кращого результату».

Ключові факти

За словами Рубіо, «санкції є результатом» війни і для того, щоб завершити будь-який конфлікт, сторони мають піти на компроміси.

Він додав, що під час цієї зустрічі не обговорювали послаблення санкцій проти Росії. Він нагадав, що Європейський Союз теж запроваджував санкції проти РФ, і тому, за словами держсекретаря США, має «сісти за стіл перемовин» і говорити про санкції.

«Мета – довести конфлікт до кінця, справедливого кінця, котрий буде допустимий для всіх сторін, – сказав він. – Само собою включаючи Україну».

Рубіо наголосив, що президент США Дональд Трамп «почав процес, але очевидно, що ще багато роботи перед тим, як буде видно результат».

Водночас радник з нацбезпеки Майк Волц нагадав, що Трамп проводив телефонні розмови із обома сторонами війни. «Ми поговоримо з обома сторонами… Таким чином ми показуємо важливість розмови з нашими союзниками», – сказав він, додавши, що США консультуються з союзниками щодня і продовжать це робити.

За словами Волца, під час перемовин сторони не призначили дату можливих особистих переговорів Трампа та Путіна. «Два президенти поговорили про зустріч і очікують її», – сказав він.

Волц зазначив, що країни Європи мають дати гарантії безпеки Україні і витрачати набагато більше, ніж 2% ВВП, на свою власну безпеку.

Cпецпосланець на Близькому Сході Стів Віткофф назвав переговори з РФ «позитивною і конструктивною розмовою», за його словами, США «не могли навіть уявити кращого результату».

Наступними кроками будуть: робота у спеціальних командах, щоби дипломатія працювала, а також спеціальні групи, які працюватимуть над завершенням війни в Україні. «Це будуть консультації з Україною, іншими партнерами, але врешті-решт російська сторона буде незамінною у цьому процесі», – сказав Рубіо, додавши, що «Трамп воліє рухатися швидко і хоче виконати обіцянку виборцям».

РФ та США обговорюватимуть відновлення роботи посольств, але поки США не озвучили деталі. «Наша мета в тому, щоби нормалізувати наші можливості працювати. Якщо наші дипломатичні канали не працюють – буде важко постійно комунікувати і співпрацювати», – додав держсекретар США. Водночас очільник російського МЗС Сергій Лавров вже заявив, що сторони домовились забезпечити якнайшвидше призначення послів Росії у США та США у Росії, а також зняти перепони у роботі дипломатичних місій двох країн.

Контекст

В Ер-Ріяді відбулася офіційна зустріч російської та американської делегацій, вона тривала 4,5 години. Перемовини є результатом телефонної розмови президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна. У Саудівській Аравії сторони обговорили війну в Україні та організацію особистої зустрічі лідерів країн, але точну дату не назвали. Детальніше про перебіг перемовин – читайте тут.

Представниця Державного департаменту США Таммі Брюс заявила, що сторони погодилися: створити механізм консультації для усунення «подразників» у двосторонніх відносинах, а також призначити відповідні команди, щоб почати працювати над швидким припиненням війни в Україні, яке буде «стабільним і прийнятним для всіх сторін». Також вони домовились закласти основу для подальшої співпраці з питань «взаємного геополітичного інтересу», а також «історичних економічних та інвестиційних можливостей, які виникнуть внаслідок успішного завершення війни в Україні».