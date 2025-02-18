У Саудівській Аравії розпочалися перемовини Росії та США. Що відомо (оновлюється)

Офіційна зустріч російської та американської делегацій розпочалася 18 лютого в Ер-Ріяді. Перемовини є результатом телефонної розмови президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна.

Ключові факти

В Ер-Ріяді закінчилася перша ранкова сесія переговорів, після ланчу делегації РФ та США повернуться на завершальну сесію.

Делегації РФ і США взяли першу невелику перерву на переговорах, пауза тривала 15 хвилин. Згодом перемовини поновились.

У Саудівській Аравії розпочалися перемовини РФ та США. З боку Сполучених Штатів на перемовинах присутні держсекретар Марко Рубіо, радник з нацбезпеки Майк Волтц та спецпосланець Близького Сходу Стів Віткофф.

Російську сторону представляють глава МЗС Сергій Лавров та помічник президента РФ Володимира Путіна Юрій Ушаков.

У переговорах також беруть глава МЗС Саудівської Аравії Фейсал бен Фархан Аль Сауд і радник із нацбезпеки Саудівської Аравії Мусаїд бен Мухаммед аль-Айбан.

Переговори відбуваються в одному з палаців королівської родини – Дірія у комплексі Альбасатин.

Зустріч делегацій РФ та США у Ер-Ріяді Фото Getty Images Зустріч делегацій РФ та США у Ер-Ріяді Фото Getty Images Зустріч делегацій РФ та США у Ер-Ріяді Фото Getty Images Попередній слайд Наступний слайд

Росія заявила, що переговори будуть зосереджені на припиненні війни та відновленні «всього комплексу» російсько-американських відносин.

Американські офіційні особи розцінюють переговори як перший контакт, покликаний визначити, чи Москва налаштована серйозно на припинення війни після розмови Путіна і Трампа.

Напередодні офіційних перемовин стало відомо, що Росія приїхала до Саудівської Аравії «наводити мости» і вже провела перші зустрічі зі США, повідомив CNN очільник Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв. член російської делегації Дмитрієв, який прибув до Ер-Ріяду, повідомив, що вже зустрівся з деякими членами команди президента США Дональда Трампа. «У нас були деякі зустрічі з командою Трампа, і все, що я можу сказати, – вони чудові вирішувачі проблем», – сказав він.

Він додав, що делегація США не озвучувала ніяких обіцянок, а «пропонувала діалог і пошук найкращих рішень для наших країн, інших країн, світової спільноти».

За його словами, Росії та США важливо «навести мости», оскільки їхні стосунки мають значення для всього світу.

На запитання журналіста CNN про те, чи не шукає Кремль лише можливості послаблення санкцій, Дмитрієв відповів «зовсім ні» і заявив, що РФ шукає «хорошого діалогу». Водночас, за його словами, «американський бізнес втратив від виходу з Росії $300 млрд».

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Контекст

12 лютого Трамп повідомив, що мав телефонну розмову з президентом РФ. За його словами, він домовився з Володимиром Путіним почати переговорний процес про завершення війни в Україні. Після цього Трамп зателефонував президенту Володимиру Зеленському. Сторони обговорили можливості досягти миру і готовність працювати разом на рівні команд, технологічні можливості, зокрема щодо дронів та інших сучасних виробництв.

Після цих телефонних розмов Трамп припустив, що може зустрітися з Путіним у Саудівській Аравії. Зустріч американської та російської делегацій відбудеться в Ер-Ріяді 18 лютого.

Президент Володимир Зеленський уже наголосив, що Україна не братиме участі в переговорах у Саудівській Аравії і не буде визнавати будь-які домовленості, прийняті США та РФ без участі України.