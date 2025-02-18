У Саудівській Аравії розпочалися перемовини Росії та США. Що відомо (оновлюється)

Офіційна зустріч російської та американської делегацій розпочалася 18 лютого в Ер-Ріяді. Перемовини є результатом телефонної розмови президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна.
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Ключові факти
- В Ер-Ріяді закінчилася перша ранкова сесія переговорів, після ланчу делегації РФ та США повернуться на завершальну сесію.
- Делегації РФ і США взяли першу невелику перерву на переговорах, пауза тривала 15 хвилин. Згодом перемовини поновились.
- У Саудівській Аравії розпочалися перемовини РФ та США. З боку Сполучених Штатів на перемовинах присутні держсекретар Марко Рубіо, радник з нацбезпеки Майк Волтц та спецпосланець Близького Сходу Стів Віткофф.
- Російську сторону представляють глава МЗС Сергій Лавров та помічник президента РФ Володимира Путіна Юрій Ушаков.
- У переговорах також беруть глава МЗС Саудівської Аравії Фейсал бен Фархан Аль Сауд і радник із нацбезпеки Саудівської Аравії Мусаїд бен Мухаммед аль-Айбан.
- Переговори відбуваються в одному з палаців королівської родини – Дірія у комплексі Альбасатин.
- Росія заявила, що переговори будуть зосереджені на припиненні війни та відновленні «всього комплексу» російсько-американських відносин.
- Американські офіційні особи розцінюють переговори як перший контакт, покликаний визначити, чи Москва налаштована серйозно на припинення війни після розмови Путіна і Трампа.
- Напередодні офіційних перемовин стало відомо, що Росія приїхала до Саудівської Аравії «наводити мости» і вже провела перші зустрічі зі США, повідомив CNN очільник Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв. член російської делегації Дмитрієв, який прибув до Ер-Ріяду, повідомив, що вже зустрівся з деякими членами команди президента США Дональда Трампа. «У нас були деякі зустрічі з командою Трампа, і все, що я можу сказати, – вони чудові вирішувачі проблем», – сказав він.
- Він додав, що делегація США не озвучувала ніяких обіцянок, а «пропонувала діалог і пошук найкращих рішень для наших країн, інших країн, світової спільноти».
- За його словами, Росії та США важливо «навести мости», оскільки їхні стосунки мають значення для всього світу.
- На запитання журналіста CNN про те, чи не шукає Кремль лише можливості послаблення санкцій, Дмитрієв відповів «зовсім ні» і заявив, що РФ шукає «хорошого діалогу». Водночас, за його словами, «американський бізнес втратив від виходу з Росії $300 млрд».
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Контекст
12 лютого Трамп повідомив, що мав телефонну розмову з президентом РФ. За його словами, він домовився з Володимиром Путіним почати переговорний процес про завершення війни в Україні. Після цього Трамп зателефонував президенту Володимиру Зеленському. Сторони обговорили можливості досягти миру і готовність працювати разом на рівні команд, технологічні можливості, зокрема щодо дронів та інших сучасних виробництв.
Після цих телефонних розмов Трамп припустив, що може зустрітися з Путіним у Саудівській Аравії. Зустріч американської та російської делегацій відбудеться в Ер-Ріяді 18 лютого.
Президент Володимир Зеленський уже наголосив, що Україна не братиме участі в переговорах у Саудівській Аравії і не буде визнавати будь-які домовленості, прийняті США та РФ без участі України.
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