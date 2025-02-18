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США і РФ розробили триступеневий мирний план, який передбачає проведення виборів в Україні – Fox News (доповнено)

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

США і РФ розробили триступеневий мирний план, який передбачає проведення виборів в Україні. Про це 18 лютого повідомила журналістка Fox News Жакі Генріх із посиланням на джерела в дипломатичних колах.

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Деталі

  • Так званий мирний план передбачає припинення вогню, після якого в Україні мають відбутися вибори і вже потім – підписання мирної угоди, кажуть співрозмовники, знайомі з цим планом.
  • За словами джерел, РФ і США вважають вибори в Україні «ключовою умовою для успіху процесу врегулювання». 
  • Ця умова викличе суперечки сторін, оскільки Росія «не проводить справжніх виборів», а в Україні не приймуть «перспективу призначення проросійського маріонеткового президента», зазначає телеканал.
  • Доповнено. Голова МЗС Росії Лавров заявив, що не бачив триступеневого плану завершення війни, про підготовку якого повідомив телеканал Fox News. Про це Лавров сказав на пресконференції за підсумками переговорів в Ер-Ріяді

Контекст

18 лютого в Ер-Ріяді відбулася офіційна зустріч російської та американської делегацій, яка тривала 4,5 години. У Саудівській Аравії сторони обговорили війну в Україні та організацію особистої зустрічі лідерів країн, але точну дату не назвали.

Держсекретар США Марко Рубіо за підсумками переговорів заявив, що для завершення війни в Україні «поступки повинні зробити всі сторони» у відповідь на питання про скасування західних санкцій проти РФ. Він наголосив, що всі учасники війни повинні погодитися з рішенням, яке закінчить її. Американська сторона назвала переговори з РФ «позитивною і конструктивною розмовою». Більше про хід перемовин – тут.

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