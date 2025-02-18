США і РФ розробили триступеневий мирний план, який передбачає проведення виборів в Україні – Fox News (доповнено)

США і РФ розробили триступеневий мирний план, який передбачає проведення виборів в Україні. Про це 18 лютого повідомила журналістка Fox News Жакі Генріх із посиланням на джерела в дипломатичних колах.

Деталі

Так званий мирний план передбачає припинення вогню, після якого в Україні мають відбутися вибори і вже потім – підписання мирної угоди, кажуть співрозмовники, знайомі з цим планом.

За словами джерел, РФ і США вважають вибори в Україні «ключовою умовою для успіху процесу врегулювання».

Ця умова викличе суперечки сторін, оскільки Росія «не проводить справжніх виборів», а в Україні не приймуть «перспективу призначення проросійського маріонеткового президента», зазначає телеканал.

Доповнено. Голова МЗС Росії Лавров заявив, що не бачив триступеневого плану завершення війни, про підготовку якого повідомив телеканал Fox News. Про це Лавров сказав на пресконференції за підсумками переговорів в Ер-Ріяді

Контекст

18 лютого в Ер-Ріяді відбулася офіційна зустріч російської та американської делегацій, яка тривала 4,5 години. У Саудівській Аравії сторони обговорили війну в Україні та організацію особистої зустрічі лідерів країн, але точну дату не назвали.

Держсекретар США Марко Рубіо за підсумками переговорів заявив, що для завершення війни в Україні «поступки повинні зробити всі сторони» у відповідь на питання про скасування західних санкцій проти РФ. Він наголосив, що всі учасники війни повинні погодитися з рішенням, яке закінчить її. Американська сторона назвала переговори з РФ «позитивною і конструктивною розмовою». Більше про хід перемовин – тут.