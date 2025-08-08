Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) подала до суду клопотання про відсторонення чинного голови Антимонопольного комітету України Пвла Кириленка, йдеться у повідомленні САП. Чиновника обвинувачують у незаконному збагаченні на понад 72 млн грн та поданні недостовірних даних у декларації.

Деталі

Після передачі справи до суду захист посадовця намагався відвести суддю ВАКС, заявивши про можливий конфлікт інтересів. У заяві зазначалося, що голова АМКУ може ухвалити рішення, яке вплине на підприємство, де працює родич судді.

Захисник голови АМКУ у заяві про відвід вказав, що посадовець може прийняти рішення, у тому числі негативні, щодо підприємства, на якому працевлаштований член родини судді. Обвинувачений цю заяву підтримав.

Щоб запобігти такій поведінці та перешкоджанню розгляду справи, прокурор САП звернувся з вимогою тимчасово відсторонити посадовця. Під час досудового розслідування такого клопотання не подавали, адже тоді ознак тиску з боку обвинуваченого не було, заявила САП.

Контекст

Головою АМКУ Павла Кириленка призначили у вересні 2023 року. До цього – понад 10 років – Кириленко будував карʼєру в органах прокуратури, а останні чотири роки – очолював Донецьку обласну державну адміністрацію.

22 березня 2024 року САП та НАБУ розпочали кримінальне провадження щодо Кириленка за статтями «незаконне збагачення» та «декларування недостовірної інформації». 14 серпня йому повідомили про підозру.

Приводом для розслідування САП і НАБУ стало оприлюднення журналістського розслідування «Радіо Свобода». У ньому йшлося про те, що родина Кириленка придбала елітне майно на понад 72 млн грн під час війни. У грудні 2024 року прокурори завершили розслідування щодо Кириленка у незаконному збагаченні і декларуванні недостовірної інформації. У серпні минулого року Кириленко вніс заставу у 30,2 млн грн, яку Вищий антикорупційний суд призначив йому як запобіжний захід.

5 червня цього року НАБУ і САП повідомили керівнику АМКУ Павлу Кириленку про нову підозру у недекларуванні майна. Також повідомлено про підозру його дружині – у пособництві в незаконному збагаченні.