Керівнику АМКУ Кириленку змінили підозру, розслідування про незаконне збагачення на 72,1 млн грн завершено

АМКУ посідає важливе місце у владній вертикалі. Комітет може розглядати як справи компаній бізнесменів із рейтингу найбагатших Forbes , так і кейси середнього та малого бізнесу.

НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою керівника АМКУ Павла Кириленка у незаконному збагаченні на 72,1 млн грн та декларуванні недостовірної інформації, повідомляє пресслужба 9 грудня. Прокурори та детективи повідомили про зміну підозри очільнику державного органу зі спеціальним статусом.

Ключові факти

За версією слідства, у 2020–2023 Кириленко, обіймаючи посаду керівника обласної державної адміністрації, нібито набув 21 об’єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши майно на родичів своєї дружини.

Йдеться про: сім квартир у Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м; будинок під Києвом площею понад 220 кв. м та дві земельні ділянки; два гаражних бокси; шість паркомісць; три нежитлових приміщення загальною площею понад 190 кв. м; автомобіль ВМW Х3.

Зазначається, що різниця між вартістю вказаного майна та наявними коштами (дохід, заощадження) посадовця та його дружини становила 72,1 млн грн.

Кириленко не вказав набуте майно у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за 2020, 2021, 2022 та 2023 роки.

Контекст

Приводом для розслідування САП та НАБУ стало оприлюднення журналістського розслідування «Радіо Свобода». У ньому йшлося про те, що родина Кириленка «обросла» елітним майном на 70 млн грн під час війни. Зокрема, апартаментами, земельними ділянками, будинком, офісами, автівками та паркомісцями.

Призначення головою АМКУ Павла Кириленка у вересні 2023 року стало несподіванкою для депутатів, бізнесу та навіть для нього самого. Понад 10 років Кириленко будував карʼєру в органах прокуратури, а останні чотири роки – очолював Донецьку обласну державну адміністрацію.

22 березня Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розпочали кримінальне провадження щодо Кириленка за статтями «незаконне збагачення» та «декларування недостовірної інформації». 14 серпня йому повідомили про підозру.