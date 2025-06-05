НАБУ і САП повідомили керівнику Антимонопольного комітету України Павлу Кириленку про нову підозру у недекларуванні майна. Також повідомлено про підозру його дружині – у пособництві в незаконному збагаченні. Про це йдеться у пресрелізі пресслужби НАБУ від 5 червня.

Деталі

За версією слідства, посадовець не вказав у своїй електронній декларації за 2024 рік 20 об’єктів нерухомості та люксовий автомобіль, які були зареєстровані на родичів його дружини.

Йдеться про шість квартир у Києві та Ужгороді; житловий будинок під Києвом площею понад 220 кв. м та дві земельні ділянки; два гаражні бокси; шість паркомісць; три нежитлові приміщення загальною площею понад 190 кв. м; автомобіль BMW X3.

Контекст

Головою АМКУ Павла Кириленка призначили у вересні 2023 року. До цього – понад 10 років – Кириленко будував карʼєру в органах прокуратури, а останні чотири роки – очолював Донецьку обласну державну адміністрацію.

22 березня 2024 року САП та НАБУ розпочали кримінальне провадження щодо Кириленка за статтями «незаконне збагачення» та «декларування недостовірної інформації». 14 серпня йому повідомили про підозру.

Приводом для розслідування САП і НАБУ стало оприлюднення журналістського розслідування «Радіо Свобода». У ньому йшлося про те, що родина Кириленка придбала елітне майно на 70 млн грн під час війни.

У грудні минулого року прокурори завершили розслідування щодо Кириленка у незаконному збагаченні на 72,1 млн грн і декларуванні недостовірної інформації.