Затримок у надходженні зброї до України із США через шатдаун немає. Про це написав у соцмережі Х речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Він спростував інформацію, яку вранці розповсюдив The Telegraph.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- «Неправда. Переговори між Україною та США про постачання дронів тривають за планом, відправки продовжуються», – написав він.
- Посол України у США Ольга Стефанішина також підкреслила, що усі заплановані постачання найближчими днями продовжують надходити згідно з графіком.
- Раніше британська газета писала із посиланням на джерело в українському уряді, що поставки американської зброї до України можуть затриматися через шатдаун у США. «Всі майбутні проєкти зазнали шкоди. Я не бачу, як вони мають продовжуватися. Головна проблема полягає в тому, що ми ведемо багато дискусій про майбутні поставки зброї. Представники Пентагону, Державного департаменту та Білого дому не проводять зустрічей, і ми втрачаємо час через шатдаун», – повідомило The Telegraph джерело. Інші українські делегації, які мали прибути в найближчі тижні, нібито зараз переглядають свої плани.
Контекст
Між республіканцями та демократами триває конфлікт щодо $1,7 трлн «дискреційних» витрат, які становлять чверть від загального бюджету США в $7 трлн. Інші кошти спрямовуються на медицину, пенсії та обслуговування державного боргу, що сягнув $37,5 трлн.
Останній урядовий шатдаун у США відбувся в грудні 2018 року за президентства Дональда Трампа і тривав 34 дні. З 1976 року уряд припиняв роботу 21 раз. У березні Конгрес США в останній момент запобіг черговому шатдауну, коли Сенат схвалив законопроєкт Палати представників про фінансування уряду. Однак це рішення підкреслило серйозні розбіжності всередині Демократичної партії, а лідера демократів у Сенаті розкритикували за компроміс.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.