Затримок у надходженні зброї до України із США через шатдаун немає. Про це написав у соцмережі Х речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Він спростував інформацію, яку вранці розповсюдив The Telegraph.

Деталі

«Неправда. Переговори між Україною та США про постачання дронів тривають за планом, відправки продовжуються», – написав він.

Посол України у США Ольга Стефанішина також підкреслила, що усі заплановані постачання найближчими днями продовжують надходити згідно з графіком.

Раніше британська газета писала із посиланням на джерело в українському уряді, що поставки американської зброї до України можуть затриматися через шатдаун у США. «Всі майбутні проєкти зазнали шкоди. Я не бачу, як вони мають продовжуватися. Головна проблема полягає в тому, що ми ведемо багато дискусій про майбутні поставки зброї. Представники Пентагону, Державного департаменту та Білого дому не проводять зустрічей, і ми втрачаємо час через шатдаун», – повідомило The Telegraph джерело. Інші українські делегації, які мали прибути в найближчі тижні, нібито зараз переглядають свої плани.

Контекст

Між республіканцями та демократами триває конфлікт щодо $1,7 трлн «дискреційних» витрат, які становлять чверть від загального бюджету США в $7 трлн. Інші кошти спрямовуються на медицину, пенсії та обслуговування державного боргу, що сягнув $37,5 трлн.

Останній урядовий шатдаун у США відбувся в грудні 2018 року за президентства Дональда Трампа і тривав 34 дні. З 1976 року уряд припиняв роботу 21 раз. У березні Конгрес США в останній момент запобіг черговому шатдауну, коли Сенат схвалив законопроєкт Палати представників про фінансування уряду. Однак це рішення підкреслило серйозні розбіжності всередині Демократичної партії, а лідера демократів у Сенаті розкритикували за компроміс.