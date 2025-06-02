Samsung перебуває на фінальній стадії укладення великої угоди з Perplexity AI, яка передбачає впровадження пошукових технологій стартапу в екосистему пристроїв компанії. Про це 2 червня пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Деталі

Компанії ведуть переговори про попереднє встановлення програми та асистента Perplexity на нових пристроях Samsung, а також інтеграцію пошукових функцій стартапу в браузер Samsung. Обговорюється також можливість використання технологій Perplexity у віртуальному асистенті Bixby.

Samsung планує оголосити про інтеграцію Perplexity вже цього року, щоб зробити сервіс одним із стандартних асистентів у лінійці Galaxy S26, запланованій на першу половину 2026 року. Остаточні деталі угоди ще не узгоджено і можуть змінитися.

Samsung також планує стати одним із найбільших інвесторів у новому раунді фінансування Perplexity, який, за даними Bloomberg News, залучить $500 млн при оцінці стартапу в $14 млрд, пише видання.

Переговори про партнерство між компаніями почалися раніше цього року, а нещодавно сторони провели зустрічі в Південній Кореї, що наблизило їх до угоди. Окрім цього, Samsung і Perplexity розглядають можливість створення операційної системи з елементами ШІ та додатка для AI-агентів, який використовуватиме функції Perplexity та інших асистентів.

Apple також виявляє інтерес до співпраці з Perplexity, розглядаючи стартап як альтернативу Google Search і ChatGPT для інтеграції в Siri, повідомило Bloomberg News. Віце-президент Apple із сервісів Едді К’ю зазначив, що компанію вразили досягнення Perplexity, і переговори з ними вже розпочато. Однак неясно, як партнерство Perplexity з Samsung, одним із головних конкурентів Apple, може вплинути на ці плани.

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Контекст

Perplexity – це пошукова система на базі генеративного ШІ, яка надає швидкі та точні відповіді через інтерфейс, схожий на чат-бот. Її ключова особливість – використання власних мовних моделей, а також технологій від OpenAI та Anthropic.

У США Perplexity поки менш відомий, оскільки ринок домінують ChatGPT від OpenAI та Gemini від Google. Проте партнерство з Motorola та Samsung може змінити ситуацію, хоча Motorola займає невелику частку ринку, а Samsung – близько 20%.

На початку 2025 року Perplexity уклала угоду з Deutsche Telekom, щоб інтегрувати свою ШІ-технологію в новий смартфон, який презентують пізніше цього року.

У кінці 2024 року Perplexity залучила $500 млн, збільшивши свою оцінку до $9 млрд.