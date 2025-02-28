ШІ-модель Grok компанії Ілона Маска кидає виклик конкурентам контентом 18+

Компанія xAI, що належить Ілону Маску, розвиває свою модель штучного інтелекту в напрямку надання користувачам більш відвертих відповідей порівняно з обережними конкурентами, пише FT 28 лютого. Таким чином компанія намагається привабити аудиторію контентом для дорослих.
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Деталі
- xAI продовжує експериментувати з новими форматами взаємодії ШІ з користувачами. Її остання модель, Grok 3, відрізняється меншою кількістю обмежень у відповідях.
- Вихід цього місяця Grok 3 супроводжувався запуском голосового режиму, в якому користувачі можуть обирати різні особистості чат-бота, серед яких «романтична», «сексуальна» та «нестримна» – останні дві мають позначку «18+».
- Впровадження більш відвертого ШІ – частина стратегії Маска для підвищення залученості користувачів. Під час фінального тестування Grok 3 компанія дозволила боту створювати відвертіші відповіді та контент для дорослих, розповіли виданню обізнані джерела.
- Деякі експерти вважають, що такий підхід може стимулювати фінансовий успіх проєкту, адже подібні ШІ-асистенти створюють емоційні зв’язки з користувачами, що підвищує лояльність і повторні відвідування. Водночас дослідники попереджають про ризики залежності.
- Цей крок xAI викликав дискусії навколо безпеки, оскільки додаток Grok має віковий рейтинг 12+ у магазинах застосунків, а чат-бот доступний у соцмережі X.
- Люди, близькі до компанії, занепокоєні, що налаштування 18+ не мають належного вікового контролю. Водночас, в умовах використання xAI зазначено, що Grok «може створювати контент, який не підходить для всіх вікових груп», а підлітки 13–17 років можуть користуватися сервісом лише за згодою батьків.
Контекст
Grok доступний як окремий додаток та інтегрований із платформою X, яку Маск купив за $44 млрд у 2022 році. За оцінками Sensor Tower, його завантажили близько 4 млн разів, а запуск Grok 3 сприяв зростанню активності користувачів у США на 330% за перший тиждень. Взаємозв’язок між X та xAI є частиною привабливості для інвесторів, адже чат-бот сприяє зростанню активності соцмережі.
X відрізняється від конкурентів на кшталт Meta тим, що дозволяє контент для дорослих. У 2022 році звіт Reuters показав, що 13% контенту в Twitter не підходило для робочого середовища. Невдовзі після придбання платформи Маск розглядав можливість запуску платного відеоконтенту для дорослих на зразок OnlyFans, але через ризики поширення незаконних матеріалів цю ініціативу зупинили.
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