ШІ-агенти змінюють ритейл. Як компаніям адаптуватися під нові запити клієнтів? Дослідження Harvard Business Review

Споживачі вже використовують ChatGPT та інші ШІ-агенти для пошуку товарів, оминаючи традиційні платформи, зокрема Google. Через кілька років ШІ-інструменти можуть остаточно змінити розклад сил на ринку, кажуть експерти. HBR дослідив, що може запропонувати ритейл, щоб не втратити клієнтів

Раніше покупці шукали інформацію про потрібні їм товари в Google, переглядаючи відгуки, порівнюючи ціни та оформлюючи замовлення. Сьогодні цей процес спрощується: ШІ-агенти пропонують готові рішення – від аналізу характеристик до оформлення покупки. Це мінімізує роль таких гігантів, як Amazon і Google, та змінює логіку ринку.

Покупки через ШІ-додатки

Ще 20 років тому бренди та ритейлери мали рівний доступ до даних про споживачів. З приходом e-commerce онлайн-продавці отримали унікальну перевагу – детальні профілі клієнтів. Amazon, Alibaba, Zalando та інші гравці активно монетизують ці дані. Вони вибудовують стратегії персоналізованих продажів на основі зібраної інформації.

Генеративний ШІ загрожує цій моделі, адже аналізує тисячі джерел, обираючи товари за ключовими критеріями:

Ціна – де найдешевша пропозиція?

Наявність – чи є товар у продажу?

Надійність – чи стабільно виконує замовлення продавець?

Сервіс – наскільки проста процедура повернення?

Партнерства – чи співпрацює магазин з авторитетними платіжними сервісами?

Переможці та переможені

Серед переможців HBR називає гігантів, схожих на Amazon – їхні логістичні можливості та сервіс відповідатимуть вимогам ШІ-агентів. Також у рейтинг переможців увійшли локальні магазини, якщо їхні товари будуть видимі у запитах ШІ.

В аутсайдери записали універсальні ритейлери, які не зможуть запропонувати конкурентні ціни або унікальний сервіс, а також бренди, що живуть лише завдяки своєму імені. Якщо продукт не має чітких конкурентних переваг, ШІ-агенти порекомендують дешевші альтернативи.

Як SEO колись визначало успіх у пошуку Google, так і AI-Agent Optimization (AAO) стане ключовим фактором видимості брендів у майбутньому.

Щоб залишитися в грі, компанії мають гарантувати вимірювану якість – товар повинен мати чіткі обʼєктивні характеристики. Оптимізувати відгуки – ШІ аналізує не лише кількість, а й зміст рецензій. Фокусуватися на споживчих запитах – важливішими стануть пошукові запити за потребами («кращий зарядний пристрій для подорожей»), а не за брендами.

ШІ-клієнти звертають увагу на естетично унікальні продукти, тому компаніям варто працювати з дизайном продуктів.

Перемогти ШІ-логарифми

Ключ до успіху ритейлерів – це диференціація відповідно до того, чому надають перевагу ШІ-агенти. Брендам необхідно виділятися в одній або кількох із наступних сфер:

Ціна. Пропонувати привабливу цінову пропозицію або бюджетну версію продукту, яка буде з’являтися у пошукових запитах ШІ-агентів як альтернатива низьковартісним безіменним конкурентам.

Продуктова інновація. Створювати продукти з унікальними характеристиками, матеріалами чи продуктивністю, які будуть виділятися у пошукових алгоритмах ШІ і не матимуть очевидних аналогів.

Дизайн. Пропонувати естетично унікальні продукти, які приваблюють споживачів, що цінують стиль і якість, і таким чином теж виділятися у пошуку ШІ-агентів.

Сервіс. Надавати винятковий післяпродажний сервіс – якісну підтримку клієнтів, гарантії, зручні повернення, але робити це так, щоб це помічали ШІ-агенти, які аналізують відгуки та обговорення у форумах.

Яскравий приклад – ринок бездротових зарядних пристроїв. З одного боку, бюджетні варіанти, такі як рішення від Ikea, які приваблюють покупців, орієнтованих на функціональність за доступною ціною. З іншого – преміумбренди, як Zens, що пропонують зарядні пристрої з покращеною електронікою, більшою кількістю котушок та швидшою зарядкою.

Обидві категорії мають свою аудиторію, але в майбутньому критично важливим стане те, наскільки ефективно кожен бренд комунікує свої унікальні переваги ШІ-агентам.