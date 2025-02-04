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Шольц розкритикував ідею Трампа обмінювати рідкоземельні метали України на допомогу

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Олаф Шольц заявив, що ресурси України потрібні самій країні /Getty Images

Олаф Шольц заявив, що ресурси України потрібні самій країні Фото Getty Images

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував ідею Дональда Трампа, яка передбачає постачання в США українських рідкоземельних металів в обмін на фінансову допомогу. Про це йшлося у його виступі після неформального оборонного саміту ЄС у Брюсселі 3 лютого, пише Reuters.

Деталі

  • Шольц наголосив, що ресурси України потрібні самій країні. «Ці ресурси країни нам слід було б використовувати для фінансування всього того, що знадобиться після війни», – сказав канцлер. 
  • «Було б дуже егоїстично і егоцентрично» використовувати отримані гроші зараз для фінансування підтримки оборони, зазначив він. 
  • У майбутньому Україні знадобиться сильна армія та фінансування відновлення країни, зазначив Шольц. «Це великі завдання, якщо врахувати величезні руйнування, які відбуваються в Україні. І саме тому я думаю, що було б краще, якби ресурси України були використані для хорошого майбутнього», – заявив канцлер Німеччини.

Контекст

США зацікавлені в українських рідкоземельних металах, заявив 3 лютого Трамп. Він наголосив, що в питанні врегулювання російсько-української війни досягнуто «великого прогресу». Трамп збирається укласти з владою України угоду, за якою Київ отримуватиме від США допомогу в обмін на рідкоземельні метали. 

Один із пунктів «плану перемоги» президента Володимира Зеленського передбачав, що Україна поділиться з західними партнерами найважливішими природними ресурсами. Йдеться про готовність України допустити західних інвесторів до розробки стратегічних корисних копалин, таких як літій та титан. Чому це з’явилось у Плані перемоги, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.

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